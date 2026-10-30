Milan-Inter, rientrano Moreira, Gila e Rabiot: le scelte ancora aperte

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Moreira, Gila e Rabiot sono pronti a rientrare nel gruppo del Milan per il derby con l’Inter di sabato 31 ottobre, alle 20:45 a San Siro. Rúben Amorim lo ha annunciato nella conferenza stampa del 30 ottobre, precisando che la decisione sul loro impiego dall’inizio sarà presa il giorno della partita. È la novità della vigilia rossonera: disponibilità per la squadra e posto fra i titolari restano due passaggi distinti.

Dall’altra parte Cristian Chivu ha descritto Thuram in buone condizioni, ma ha lasciato aperta la scelta del portiere. La decima giornata di Serie A arriva dunque con alcune indicazioni ufficiali e con decisioni che gli allenatori non hanno ancora comunicato.

I tre rientri annunciati da Amorim

Nella conferenza pubblicata dal Milan, il tecnico ha indicato Moreira, Gila e Rabiot come pronti a tornare con i compagni. La valutazione successiva riguarderà la possibilità di schierarli dal primo minuto: l’annuncio non equivale quindi a una formazione già definita.

Amorim ha collegato le difficoltà offensive di Ramos al modo di giocare della squadra. La richiesta è alzare il baricentro e trascorrere più tempo vicino alla porta avversaria, negli ultimi trenta metri. Per Cisse ha invece richiamato la necessità di una gestione attenta, alla luce dei problemi fisici precedenti.

Il Milan arriva dalla sconfitta con il Bologna. Il tecnico ha individuato nella continuità durante i novanta minuti e nella gestione delle fasi della partita due aspetti da migliorare. Il precedente successo di Udine, deciso da Pulisic e Hutchinson, resta una tappa diversa del percorso rossonero.

Chivu: Thuram sta bene, il portiere resta da scegliere

Nel resoconto ufficiale nerazzurro, Chivu ha risposto ai dubbi sulle energie di Thuram dicendo che l’attaccante sta bene. Il tecnico ha insistito sull’equilibrio, sulla compattezza e sulla capacità di scegliere insieme quando portare pressione al Milan.

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Alla domanda se in porta giocherà Martinez, la risposta ha rinviato la decisione a sabato. Attribuirgli già il posto da titolare andrebbe oltre ciò che l’allenatore ha confermato. Chivu ha inoltre spiegato che gli infortuni condizionano le rotazioni in difesa, in un calendario con poco tempo per lavorare fra una gara e l’altra.

Il richiamo alla gestione delle energie segue una serie di impegni ravvicinati, fra i quali la rimonta contro la Fiorentina. Il derby aggiunge una pressione particolare, ma Chivu ha ricordato che il percorso di campionato si misura sulla continuità dell’intera stagione.

Orario, diretta e aggiornamenti prima della gara

La guida ufficiale dell’Inter conferma il calcio d’inizio alle 20:45 e indica DAZN e Sky per la trasmissione, con le relative possibilità di visione in streaming, fra cui Sky Go e NOW. Per scegliere il servizio occorre verificare che il proprio abbonamento comprenda la partita.

Il club annuncia inoltre il proprio Livematch dalle 19:30, disponibile anche sul canale YouTube ufficiale fino alle 20:35. È il programma di avvicinamento alla sfida: per le scelte definitive dei due allenatori, il riferimento rimangono le formazioni ufficiali prima del calcio d’inizio.

Fonti e crediti

Verifica del 30 ottobre 2026: AC Milan, conferenza di Amorim del 30 ottobre; Inter, conferenza di Chivu alla vigilia; Inter, guida TV del 29 ottobre. Le fotografie sono d’archivio e mostrano il San Siro esistente: non documentano il derby del 31 ottobre. Pagine originali, autori e licenze nelle didascalie.