Generali Stadium, 71.500 posti: il progetto e i tempi di Inter e Milan

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Il nuovo stadio di Inter e Milan si chiamerà Generali Stadium e avrà circa 71.500 posti. I due club hanno presentato il progetto il 29 ottobre a Milano. Per i tifosi, il calendario va letto con una condizione precisa: l’avvio dei lavori nel 2028 e la prima partita nella stagione 2031/32 sono obiettivi subordinati alle autorizzazioni necessarie.

Il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter identifica i progettisti, Foster + Partners e MANICA, e descrive la futura casa comune delle due squadre. La notizia riguarda quindi il nome e le caratteristiche del nuovo impianto, insieme alle prossime fasi del percorso. La presentazione non coincide con la sua apertura.

Il nome Generali e il significato dell’accordo

La compagnia assicurativa ha ottenuto i diritti sul nome dello stadio. Come ricostruisce La Gazzetta dello Sport, si tratta del meccanismo attraverso il quale un’impresa associa il proprio marchio all’impianto e contribuisce ai ricavi delle società. Il nome commerciale è stato annunciato durante la presentazione al Castello Sforzesco.

Generali sarà inoltre partner assicurativo ufficiale di entrambi i club, secondo la comunicazione nerazzurra. Il comunicato ufficiale consultato non quantifica il valore economico e la durata dell’accordo: le stime giornalistiche non sono quindi riportate qui come importi contrattuali confermati. Il nome confermato non permette, da solo, di ricostruire quanto l’operazione renderà alle due società.

Un catino sopraelevato per avvicinare il pubblico

Il resoconto ANSA della presentazione descrive un impianto a catino, collocato su un podio. Lo scopo dichiarato dai progettisti è rendere più stretto il rapporto fra spalti e campo. Le curve avranno un’inclinazione fino a 37 gradi; Il resoconto descrive le curve come pareti pensate per concentrare il tifo verso il campo.

All’esterno la struttura avrà elementi diagonali incrociati. Nel progetto illustrato dall’Inter, il disegno a X prosegue verso la copertura a doppia curvatura. Sono previste soluzioni fotovoltaiche e di ventilazione naturale: caratteristiche progettuali, sulle quali non sono ancora disponibili in queste fonti risultati misurati di consumo o prestazione.

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Il quartiere e gli usi oltre le partite

L’intervento è inserito in un progetto urbano da 281.000 metri quadrati. ANSA riferisce l’attenzione dedicata all’acustica: amplificare l’atmosfera interna contenendo il rumore verso la zona residenziale. Il progettista David Manica ha indicato anche la possibilità di ospitare concerti e football americano, mantenendo centrale l’attività calcistica.

Per i residenti, quindi, non conta soltanto la capienza dell’arena: il progetto comprende anche spazi e attività attorno allo stadio. Restano distinti l’annuncio delle funzioni previste e la verifica di come saranno realizzate e gestite. La presentazione descrive l’intenzione dei promotori, senza dimostrare già gli effetti sul quartiere.

Il prossimo passaggio indicato dai club è lo sviluppo delle successive fasi progettuali. La formula sulle autorizzazioni impedisce di trattare il 2031/32 come una data di inaugurazione già garantita. Nelle pagine consultate non sono indicati prezzi o modalità di vendita degli abbonamenti del futuro impianto.

È un aggiornamento concreto rispetto al quadro delle infrastrutture candidate a Euro 2032 raccontato da LSDI a inizio ottobre. Resta separato dalle partite nell’attuale San Siro, come la recente Inter-Fiorentina: le fotografie qui utilizzate mostrano proprio l’impianto esistente, non il nuovo progetto.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 29 ottobre 2026: Inter, presentazione ufficiale del Generali Stadium; ANSA, resoconto aggiornato alle 21:50; La Gazzetta dello Sport, diritti sul nome (versione inglese). Le due fotografie sono d’archivio; date, autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.