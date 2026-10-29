Rubin individua 2026 ED138: perché è un candidato pianeta nano

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L’Osservatorio Vera C. Rubin ha individuato 2026 ED138, un candidato pianeta nano oltre Nettuno. La scoperta è stata annunciata il 27 ottobre e raccontata oggi anche da Media INAF. Il corpo celeste è reale e la sua traiettoria è stata ricostruita attraverso osservazioni distribuite su più anni; restano invece da precisare le dimensioni e da confermare la classificazione come pianeta nano.

Perché il diametro è ancora un intervallo

Secondo il comunicato dell’Osservatorio Rubin, la stima del diametro va da 600 a 1.500 chilometri. Non è una misura diretta della superficie: dipende dalla distanza, dalla luminosità osservata e dall’albedo, cioè dalla capacità di riflettere la luce del Sole. La stessa luminosità può corrispondere a combinazioni differenti di grandezza e riflettività.

È questo il passaggio da tenere presente leggendo la notizia. Il valore di 1.500 chilometri è l’estremo superiore della stima, non la dimensione accertata dell’oggetto. Per restringere l’intervallo serviranno osservazioni nell’infrarosso. Anche la forma conta: un pianeta nano deve avere una massa sufficiente perché la gravità lo renda sostanzialmente sferico. Per un corpo ghiacciato di queste dimensioni è un’aspettativa plausibile, ancora da verificare.

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Osservato prima, riconosciuto in ottobre

La circolare MPEC 2026-U85 del Minor Planet Center è stata emessa il 27 ottobre alle 18:17 UTC. La ricerca nei dati che ha portato all’identificazione risale invece alla sera del 13 ottobre: Matthew Holman, del Center for Astrophysics di Harvard e Smithsonian, stava utilizzando un programma sviluppato con Kevin Napier per collegare rilevazioni dello stesso oggetto in movimento.

Come ricostruisce Media INAF nell’articolo del 29 ottobre, i controlli successivi hanno recuperato altre immagini: Rubin aveva registrato ED138 trenta volte in venti notti. Negli archivi della Dark Energy Camera, sul telescopio Victor M. Blanco in Cile, sono poi emersi dati risalenti al 2016. La scoperta non coincide quindi con la prima fotografia: nasce dal riconoscimento e dal collegamento di tracce già presenti negli archivi.

Dove si trova e perché era difficile riconoscerlo

La distanza attuale indicata dai ricercatori è di circa 46 unità astronomiche: una unità astronomica corrisponde alla distanza media fra Terra e Sole. Per confronto, la distanza media di Plutone è circa 40 unità astronomiche. Il confronto riguarda una posizione attuale e una media orbitale, non due distanze costanti.

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ED138 rientra negli oggetti transnettuniani, che orbitano oltre Nettuno. Si trova in una regione di cielo vicina al piano della Via Lattea, affollata di stelle: separare un piccolo oggetto in movimento dallo sfondo richiede confronti ripetuti. L’osservatorio combina proprio immagini successive e algoritmi che riconoscono gli spostamenti.

Cosa dovranno chiarire le prossime osservazioni

Il risultato apre la strada a verifiche su grandezza e natura dell’oggetto. Fino a quella conferma, presentarlo come un nuovo pianeta nano già riconosciuto anticiperebbe la conclusione degli astronomi. La ricostruzione dell’orbita e la classificazione fisica rispondono a domande differenti: sapere dove passa non determina automaticamente quanto sia grande o quale forma abbia.

Per altre letture sulla ricerca astronomica, LSDI ha raccontato lo studio sul ruolo delle comete nell’origine della vita e il progetto Einstein Telescope per l’astronomia gravitazionale.

Fonti e crediti

Consultati il comunicato Rubin e la versione NOIRLab del 27 ottobre 2026, la circolare del Minor Planet Center e l’articolo Media INAF del 29 ottobre, collegati nel testo. Rubin e NOIRLab diffondono il medesimo annuncio; INAF ne offre una ricostruzione divulgativa, non una verifica osservativa indipendente. Le immagini sono fotografie e dati osservativi, non rappresentazioni artistiche della superficie di ED138. Origini, licenze e crediti sono indicati nelle didascalie.