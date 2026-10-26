Festival delle Regioni, chiusura a Palazzo Vecchio: orari e dirette

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Il Festival delle Regioni è entrato nel vivo a Firenze con l’inaugurazione del Villaggio il 25 ottobre. Per chi seguirà gli appuntamenti di oggi e domani, il programma ufficiale contiene un aggiornamento pratico: la cerimonia conclusiva di martedì 27 ottobre si terrà a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. L’avviso indica l’ingresso dal lato di via dei Gondi, dalle 9. La sede sostituisce il Teatro della Pergola, riportato nelle precedenti presentazioni dell’evento.

La quinta edizione di L’Italia delle Regioni prosegue fino al 27 ottobre. Il programma aggiornato dell’organizzazione permette di distinguere le iniziative aperte alla cittadinanza dalle riunioni riservate: una differenza da controllare prima di recarsi nelle sedi del festival. Per diversi appuntamenti è prevista anche la trasmissione online.

Oggi 26 ottobre: apertura in streaming e incontri in piazza

La cerimonia di apertura di lunedì 26 è prevista a Palazzo Vecchio alla presenza del presidente della Repubblica. È un evento a numero chiuso, trasmesso in streaming: il programma colloca la registrazione dei partecipanti alle 9:30, i saluti della sindaca Sara Funaro e l’intervento del presidente toscano Eugenio Giani alle 11. Alle 11:15 sono indicati la lezione di Luca Antonini sui venticinque anni dalla riforma del Titolo V e la relazione di Massimiliano Fedriga; la chiusura dei lavori è fissata alle 12.

Nel pomeriggio, in piazza Duomo, due incontri sono espressamente segnalati come pubblici e in streaming. Alle 16 Fedriga dialogherà con il sottosegretario Alfredo Mantovano sulle politiche contro la dipendenza dalla tecnologia. Alle 17 il tema sarà il diritto di restare nella propria regione e costruirvi il futuro, con Fedriga, la presidente umbra Stefania Proietti e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.

Altri passaggi hanno modalità diverse: l’incontro delle 14 all’Istituto universitario europeo con Fitto è su invito, così come quello delle 15:30 con il ministro Giuseppe Valditara e gli studenti di Scuola Futura. Per seguire da casa, il sito del festival rimanda al canale YouTube ufficiale della Conferenza delle Regioni. La disponibilità del collegamento non equivale alla possibilità di entrare nelle sale riservate.

Il 27 ottobre cambia la sede della chiusura

L’indicazione da conservare per martedì è dunque Palazzo Vecchio, ingresso da via dei Gondi dalle 9. Dopo la registrazione e i saluti, il calendario prevede alle 10 un confronto sugli investimenti nei territori con presidenti di Regione, il ministro della Salute Orazio Schillaci e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, quest’ultimo in videocollegamento.

Alle 11:30 è previsto il confronto su sviluppo, competenze e fondi europei con i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Paolo Zangrillo. Seguono l’intervento di Fedriga alle 12:30 e il passaggio di consegne alla Regione Lazio alle 12:45, in vista dell’edizione 2027. Sono appuntamenti programmati: eventuali decisioni e documenti approvati andranno valutati dopo i lavori.

Il Villaggio e i temi del confronto

Toscana Notizie, agenzia della Regione, ha documentato l’inaugurazione del Villaggio in piazza Duomo il 25 ottobre alle 17:46. Le attività del Villaggio coinvolgono anche piazza Santa Croce e piazza della Signoria: il programma distingue spazi espositivi, degustazioni, sport e protezione civile.

Nel resoconto ANSA del 25 ottobre, Fedriga indica sanità, energia, formazione e intelligenza artificiale fra i temi del confronto. Sono materie che incidono sui servizi, ma l’annuncio degli incontri non introduce nuove prestazioni o nuovi diritti. Per il contesto, LSDI ha approfondito i tempi di accesso ai farmaci oncologici e le stime dell’OCSE sugli effetti delle riforme.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 26 ottobre 2026: programma e avviso dell’organizzazione, nota della Regione Toscana e resoconto ANSA del 25 ottobre, collegati nel testo. Orari e modalità sono quelli del programma letto questa mattina e possono essere aggiornati dall’organizzazione. Le due fotografie sono d’archivio: mostrano luoghi di Firenze, non gli allestimenti o gli incontri del festival 2026. Date, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.