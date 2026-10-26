Udinese-Milan 0-2: Pulisic e Hutchinson, rossoneri a 18 punti

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il Milan ha battuto l’Udinese 2-0 al Bluenergy Stadium domenica 25 ottobre, nell’ottava giornata di Serie A. Christian Pulisic ha segnato al 6’, Omari Hutchinson ha raddoppiato al 65’. I rossoneri salgono a 18 punti e raggiungono la Roma; i friulani restano a quattro, dopo la sesta sconfitta consecutiva in campionato.

Il risultato, confermato dai resoconti dei due club e dagli highlights di Sky Sport, chiude il turno con un doppio significato: il Milan ritrova una vittoria dopo il ko europeo di Bournemouth e conserva il contatto con le prime, mentre l’Udinese arriva alla settimana del turno infrasettimanale senza interrompere la serie negativa.

Una punizione rapida e una respinta decidono la partita

La prima rete nasce da una ripresa del gioco veloce. Modrić batte la punizione e trova Pulisic alle spalle della difesa: l’americano arriva davanti a Okoye e porta avanti gli ospiti. È un vantaggio che modifica subito la serata, perché l’Udinese deve cercare il pareggio anziché proteggere lo 0-0.

Il resoconto ufficiale dell’Udinese registra i tentativi dalla distanza di Kamara e Vojvoda, fermati da Maignan. Il Milan crea altre opportunità, ma all’intervallo il margine è ancora di un solo gol. I friulani rimangono quindi dentro la partita anche senza riuscire a pareggiare.

Nella ripresa aumenta la pressione rossonera. Dopo un’occasione per Pulisic e un tentativo di Ramos, arriva l’azione del raddoppio: Jashari calcia da fuori area, Okoye respinge e Hutchinson è il primo a intervenire sul pallone. Il tabellino di entrambi i club colloca la rete al 20’ del secondo tempo, cioè al 65’ complessivo.

Il Milan indica per Hutchinson il primo gol in rossonero. Ramos va poi vicino alla terza rete, negata da Okoye. Sul fronte opposto Davis non trova la conclusione che potrebbe riaprire l’incontro; nel finale entra anche Vinciati, al debutto in Serie A secondo la cronaca friulana.

Da non perdere Antonelli, titolo F1 ad Austin: cosa deve succedere per vincere

Diciotto punti e quattro lunghezze dalla coppia di testa

La vittoria porta il Milan da 15 a 18 punti dopo otto giornate. Il club sottolinea che la squadra è ancora imbattuta in campionato e che quello di Udine è il secondo successo consecutivo in Serie A, dopo la partita con l’Atalanta. La sconfitta di Bournemouth riguarda invece l’Europa League: sono due percorsi da tenere distinti.

Il confronto utile in classifica è con Inter e Lazio, entrambe a 22. Il distacco dei rossoneri è dunque di quattro punti, mentre l’aggancio alla Roma li mantiene nel gruppo immediatamente alle spalle. Nella stessa domenica l’Inter ha rimontato la Fiorentina nel recupero e la Juventus ha vinto a Lecce.

Prima il Bologna, poi il derby: il calendario della settimana

Per il Milan non c’è una settimana intera di preparazione. Il calendario ufficiale di ottobre prevede Milan-Bologna mercoledì 28 alle 18.30 e Milan-Inter sabato 31 alle 20.45, entrambe a San Siro. Il derby arriva quindi dopo un altro turno di campionato: i quattro punti di distanza attuali non vanno trasferiti automaticamente alla vigilia della sfida.

L’Udinese, ferma a quota quattro, riparte invece dalla trasferta di Parma del turno infrasettimanale. Il dato verificato resta la sesta sconfitta consecutiva; dai resoconti consultati non emerge un annuncio ufficiale sul futuro della panchina di Runjaić.

Fonti e crediti

Verifica del 26 ottobre 2026: Milan, resoconto e tabellino del 25 ottobre; Udinese, cronaca e tabellino del 25 ottobre; Sky Sport, sintesi aggiornata il 25 ottobre; Milan, calendario pubblicato il 1° ottobre. Le fotografie sono d’archivio e non rappresentano la partita del 25 ottobre 2026; autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.