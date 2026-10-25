MotoGP, Mir annuncia il ritorno a Sepang: GP di Malesia dal 30 ottobre

Joan Mir annuncia il ritorno sulla Honda a Sepang dopo lo stop. Il GP di Malesia è dal 30 ottobre al 1° novembre: fonti e limiti dell’annuncio.

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Joan Mir annuncia il ritorno in MotoGP al Gran Premio di Malesia. Il campione del mondo 2020 punta a riprendere il suo posto sulla Honda HRC Castrol a Sepang, nel fine settimana dal 30 ottobre al 1° novembre 2026. La notizia è riportata dalla comunicazione ufficiale MotoGP del 24 ottobre e riscontrata da Crash.net, che cita il messaggio con cui il pilota dà appuntamento in Malesia.

Per chi segue il campionato dall’Italia, è un aggiornamento sul prossimo schieramento Honda dopo un periodo di assenza. MotoGP presenta Mir come atteso al rientro; Crash.net descrive l’obiettivo espresso dal pilota. Le due formulazioni sostengono la notizia del ritorno annunciato, senza fornire un nuovo bollettino medico o una valutazione delle sue condizioni in gara.

Il ritorno annunciato dopo le assenze

La nota del campionato elenca i Gran Premi di Austria, Giappone, Indonesia e Australia fra gli appuntamenti saltati dallo spagnolo. Riferisce inoltre che Mir si era ritirato a Misano e attribuisce lo stop a motivi di salute. Sono queste le informazioni ufficiali utili a ricostruire il percorso verso Sepang: il comunicato non dettaglia una diagnosi e non autorizza a ricavarla dalle settimane trascorse lontano dalla pista.

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Il messaggio ripreso da Crash.net accompagna una fotografia del pilota con una moto da flat track. Indica la destinazione scelta per rientrare, ma quella fotografia non misura da sola la preparazione necessaria per un Gran Premio. La ripresa dell’attività agonistica e il livello di competitività saranno verificabili durante il weekend malese.

Per Honda cambia la prospettiva del prossimo weekend

Il rientro riguarda uno dei due piloti della formazione ufficiale Honda. Nel resoconto del 24 ottobre, Crash.net spiega che in Australia erano indisponibili sia Mir sia il compagno Luca Marini e che non erano disponibili le alternative per sostituire Mir. L’annuncio su Sepang riguarda lo spagnolo: non permette di estendere la stessa conclusione a Marini o agli altri assenti del campionato.

MotoGP ricorda anche il podio conquistato da Mir in Malesia nel 2025, indicato come il suo più recente. È il precedente sportivo richiamato dall’organizzatore per presentare il ritorno su questa pista. Il risultato dell’anno scorso resta un riferimento, senza trasformarsi in una previsione di piazzamento per il prossimo appuntamento.

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La scheda del calendario Yamaha 2026 colloca il GP di Malesia al Sepang International Circuit dal 30 ottobre al 1° novembre. Sono le date da tenere presenti per seguire il ritorno annunciato di Mir. Qui non vengono anticipati orari televisivi o programmi delle sessioni che le fonti consultate non confermano.

Il passaggio alla Malesia arriva dopo la cancellazione delle gare domenicali a Phillip Island. Per gli spettatori dell’appuntamento australiano resta utile, su un piano distinto, la comunicazione sui rimborsi dei biglietti. Il ritorno annunciato di un pilota a Sepang non modifica quelle decisioni: aggiorna invece l’attesa per il successivo fine settimana di campionato.

Fonti e crediti

Verifica del 25 ottobre 2026: annuncio MotoGP del 24 ottobre; resoconto di Alex Whitworth su Crash.net del 24 ottobre; calendario Yamaha collegato sopra. Le due fotografie di Box Repsol sono d’archivio del 2023, con licenza CC BY 2.0 e pagine originali indicate nelle didascalie.