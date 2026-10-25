MotoGP Australia, nuovo rinvio: in pista non prima delle 5 italiane

Il nuovo aggiornamento ufficiale sul rinvio a Phillip Island: differenza tra limite minimo e partenza confermata, conversione italiana dopo il cambio d’ora e decisioni ancora attese.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il GP d’Australia di MotoGP del 25 ottobre 2026 resta fermo per la scarsa visibilità. Nell’ultimo aggiornamento consultato, l’organizzatore esclude attività in pista prima delle 15 a Phillip Island, le 5 del mattino in Italia. Il warm-up è cancellato. Quando le condizioni lo permetteranno, la prima attività prevista sarà la gara MotoGP.

Le 5 italiane sono quindi il primo momento possibile indicato dal comunicato, senza una conferma del via. Il prossimo aggiornamento è annunciato per le 14 australiane, corrispondenti alle 4 italiane. Sono indicazioni utili a chi segue la corsa nella notte: occorre attendere una decisione ulteriore prima di considerare definitivo un nuovo orario.

Perché il programma è fermo

Il comunicato ufficiale MotoGP attribuisce il rinvio alla visibilità ridotta, che incide sulla possibilità di volo dell’elicottero medico. Il punto indicato dall’organizzatore riguarda dunque l’assistenza sanitaria aerea. Il testo non fornisce un orario in cui quella condizione sarà certamente risolta.

Speedcafe, nel resoconto del 25 ottobre, conferma la cancellazione del warm-up e ricostruisce la precedente comunicazione, che escludeva attività prima delle 13 locali. L’aggiornamento ufficiale letto successivamente sposta quel limite alle 15. Per seguire la situazione va quindi considerata la versione più recente del comunicato, evitando di usare il precedente riferimento come orario di partenza.

Gli orari italiani, dopo il ritorno all’ora solare

Questa domenica richiede attenzione anche al fuso. La nota del team ufficiale Yamaha del 21 ottobre ricorda che il Gran Premio si svolge nel fuso UTC+11 e che il 25 ottobre termina l’ora legale europea. In Italia è tornata l’ora solare, UTC+1: in questa fase della giornata la differenza con Phillip Island è di dieci ore.

Indicazioni dell’ultimo comunicato MotoGP consultato il 25 ottobre Indicazione Phillip Island Italia, ora solare Prossimo aggiornamento annunciato 14:00 04:00 Attività esclusa prima di 15:00 05:00

La conversione è calcolata sui fusi delle due località. La nota Yamaha serve per questo controllo e per il programma originario: precede il maltempo di domenica e non sostituisce le nuove decisioni dell’organizzatore.

Che cosa è cancellato e che cosa resta da decidere

La cancellazione confermata riguarda il warm-up MotoGP. Il comunicato pone la gara della classe maggiore come prima attività alla ripresa, ma non contiene un programma definitivo per Moto2 e Moto3. Non consente quindi di attribuire alle due categorie nuovi orari o di considerarle cancellate.

Speedcafe riferisce separatamente che la terza gara del campionato australiano Superbike prevista nella mattinata è stata abbandonata. È una competizione diversa dalle tre classi del Motomondiale: il suo esito non determina automaticamente quello delle altre gare.

Questa decisione sul programma domenicale è un fatto distinto dalla Sprint australiana del sabato già raccontata da LSDI. Per gli altri contenuti del settore è disponibile la sezione Moto. Restano da conoscere il via effettivo della MotoGP e l’eventuale calendario rivisto delle classi minori.

Fonti e crediti

Verifica aggiornata alle 03:12 del 25 ottobre 2026, ora italiana. Fonti: comunicato MotoGP in aggiornamento; cronaca Speedcafe del 25 ottobre; nota Yamaha del 21 ottobre per fuso e cambio d’ora. Fotografie di Tom Reynolds, Flickr, CC BY 2.0: immagini d’archivio del circuito, datate 2015 e 2012; non documentano il meteo o le sessioni di oggi. Fonti e licenze sono collegate nel testo e nelle didascalie.