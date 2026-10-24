MotoGP Australia, Márquez vince la Sprint: Martín salta la gara

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Marc Márquez ha vinto la Sprint del GP d’Australia di MotoGP del 24 ottobre 2026 e torna davanti a Jorge Martín nel Mondiale. A Phillip Island il podio è tutto Ducati: secondo Alex Márquez, terzo Fabio Di Giannantonio. Martín è caduto e, come conferma l’organizzatore del Gran Premio, non prenderà parte alla gara di domenica dopo l’infortunio all’avambraccio.

Il dato che cambia la corsa al titolo è il distacco: Márquez sale a 365 punti, dieci più di Martín, fermo a 355. Per il pubblico italiano ci sono anche il podio del pilota VR46 e la rimonta di Marco Bezzecchi, quarto con l’Aprilia. La gara principale deve ancora disputarsi: il risultato della Sprint assegna punti, ma non decide da solo il campionato.

Il duello finisce all’ottavo giro

Il resoconto ufficiale MotoGP ricostruisce una prima parte di corsa con ripetuti scambi al comando. Martín, scattato dalla seconda fila, si porta subito alle spalle della Ducati ufficiale. I due si superano più volte, mentre Alex Márquez resta vicino alla lotta per la vittoria.

All’ottavo giro, in ingresso di curva 8, Martín perde l’anteriore e finisce fuori gara. Da quel momento il confronto per il successo riguarda i fratelli Márquez: Marc conserva la prima posizione e Alex chiude secondo. È la nona vittoria stagionale di Marc nelle Sprint, secondo il sito del campionato.

La cronaca dell’organizzatore australiano conferma il nuovo margine di dieci punti in classifica. Il passaggio è concreto: Martín arrivava al sabato davanti al rivale, ma non raccoglie punti nella gara breve; Márquez ne aggiunge dodici. Il cambio al vertice precede dunque la domenica, senza anticiparne l’esito.

Di Giannantonio sul podio, Bezzecchi quarto

Di Giannantonio completa la tripletta Ducati con il team VR46. Il risultato dà alla giornata un interesse italiano che va oltre il duello per il titolo: un pilota della squadra di Tavullia entra nei primi tre, mentre Bezzecchi risale dopo una partenza difficile. Il portacolori Aprilia era dodicesimo alla fine del primo giro e conclude quarto.

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Bezzecchi rimane terzo nel campionato, a 315 punti secondo il resoconto aggiornato di MCNews: il suo ritardo da Márquez è quindi di cinquanta punti. Pedro Acosta completa i primi cinque della Sprint. Sono piazzamenti da distinguere dalla griglia e dalla classifica della gara lunga, ancora da correre.

Martín assente domenica: cosa resta da chiarire

L’anteprima ufficiale della domenica conferma che Martín è escluso dal Gran Premio dopo la frattura all’avambraccio riportata nella caduta. Questo è il limite verificato della notizia sanitaria: le fonti qui consultate non consentono di fissare una data di rientro né di stabilire quanti altri appuntamenti potrebbe saltare.

La sua assenza cambia i protagonisti della prossima gara, ma non assegna in anticipo punti a Márquez. Restano da disputare i giri del Gran Premio e da conoscere il risultato finale. Separare questi due passaggi evita di trasformare un vantaggio di classifica in un titolo già conquistato.

La partenza per chi segue dall’Italia

MotoGP indica il via della gara principale alle 4:00 italiane di domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare nella stessa notte. L’orario va quindi letto dopo aver riportato indietro di un’ora gli orologi. È un’informazione pratica distinta dal risultato odierno: la Sprint è conclusa, mentre il Gran Premio resta il prossimo appuntamento da seguire.

Fonti e crediti

Le fotografie sono d’archivio del 2025 e del 2026 e non documentano la Sprint australiana del 2026. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.

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