Caro gasolio, via libera al decreto: cosa cambia per le imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge contro il caro carburante per autotrasporto, agricoltura e pesca. Le cifre, le finestre di spesa e i passaggi ancora necessari.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con nuove misure contro il caro carburante per autotrasporto, agricoltura e pesca. Il provvedimento interviene con crediti d’imposta, contributi diretti e una sospensione dei canoni di leasing per alcuni mezzi: un passaggio concreto dopo giorni di proteste e difficoltà nella distribuzione di merci nel Sud.

La notizia è distinta dagli aiuti già annunciati nei giorni scorsi per i camionisti: il nuovo testo amplia l’intervento anche alle imprese agricole e ittiche e indica periodi di spesa specifici. I dettagli qui riportati sono quelli resi noti dopo il via libera del Cdm; la pubblicazione del decreto e gli atti attuativi chiariranno modalità, requisiti e procedure. L’approvazione non significa che tutte le domande possano essere presentate da subito.

Camion per il trasporto merci in marcia su una strada a più corsie, fotografia d’archivio e non riferita ai presidi di ottobre. Foto: Soulful sunshine/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Le misure per camion, agricoltori e pescatori

Per l’autotrasporto, le informazioni diffuse da Rai News indicano un credito d’imposta da 60 milioni di euro per le spese di gasolio sostenute tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026. La misura si aggiunge agli interventi riferiti ai mesi precedenti. Nel resoconto viene citato anche un incremento di 66,4 milioni del fondo già istituito in primavera: si tratta di voci con periodi e perimetri diversi, che non vanno sommate come se fossero un unico stanziamento. Il viceministro Edoardo Rixi ha inoltre detto che i primi crediti dovrebbero essere disponibili dalla settimana successiva al Cdm.

Tra le misure anticipate nella bozza illustrata da Rai News è indicata la sospensione fino al 31 marzo 2027 dei canoni di leasing relativi ai veicoli usati dalle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è alleggerire temporaneamente la pressione sulla liquidità aziendale. La sospensione non equivale alla cancellazione dei canoni: per valutarne portata e condizioni serviranno il testo definitivo e gli adempimenti richiesti a società di leasing e imprese.

Per le aziende agricole è indicato un contributo a fondo perduto per il carburante acquistato tra il 1° settembre e il 5 ottobre, con un limite complessivo di 60 milioni di euro. Il contributo è calcolato sul 20% delle spese ammissibili e non può superare 45 centesimi per litro. Sono previste risorse aggiuntive anche per il credito d’imposta delle imprese ittiche; per queste ultime il testo descritto da Rai News indica inoltre un sostegno a fondo perduto pari al 10% della spesa sostenuta tra il 1° giugno e il 15 ottobre, entro un tetto di 10 milioni per il 2026.

Due trattori agricoli, quello anteriore con ruote d’acciaio usate per la risaia, foto d’archivio e non riferita alle misure del decreto. Foto: Al*from*Lig/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Pescherecci ormeggiati al molo nord del porto di San Benedetto del Tronto, fotografia d’archivio non collegata alle mobilitazioni attuali. Foto: Luigi936/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Quando arrivano i sostegni e cosa resta da chiarire

Per i contributi agricoli e della pesca non basta il via libera politico: secondo il resoconto del provvedimento, il Ministero dell’Agricoltura dovrà definire modalità e termini per la documentazione entro cinque giorni dall’entrata in vigore. Il pagamento diretto è previsto entro i trenta giorni successivi alla definizione delle procedure. Prima serviranno quindi la pubblicazione ufficiale e le istruzioni operative; le imprese dovranno conservare fatture e prove delle spese sostenute nelle finestre ammesse.

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Un punto da seguire è la distinzione tra misure già attivate e nuove risorse. Il 20 ottobre il confronto con il governo aveva portato all’annuncio di pagamenti per le domande relative ai mesi precedenti; il decreto approvato oggi aggiunge altre finestre temporali e coinvolge comparti diversi. Per evitare equivoci, le aziende dovranno verificare quale misura copre ciascun acquisto e se il beneficio è cumulabile con altri aiuti, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato.

Resta aperto anche il nodo dell’effetto immediato sulle proteste. L’approvazione del decreto non determina da sola la cessazione dei presidi: le cronache di oggi segnalano che alcune mobilitazioni e disagi nelle consegne proseguono, mentre i rappresentanti del governo chiedono il ripristino della circolazione. Sul piano pratico, l’efficacia dei sostegni dipenderà dai tempi di pubblicazione, dalle procedure e dalla capacità di raggiungere le imprese interessate.

Il provvedimento non è una riduzione generalizzata del prezzo alla pompa per gli automobilisti. Le misure descritte sono rivolte a imprese e spese specifiche, con finestre temporali e limiti di spesa; per famiglie e consumatori l’eventuale effetto sui prezzi di merci e alimenti resta indiretto e non può essere quantificato al momento. Anche per questo è utile separare gli aiuti alle aziende da qualunque promessa di calo immediato dei prezzi.

Conclusioni finali

Il decreto approvato dal Cdm mette sul tavolo risorse per gasolio, contributi ad agricoltura e pesca e una pausa sui canoni di leasing dei mezzi pesanti. La novità è l’estensione dell’intervento a più filiere e la definizione di finestre di spesa; le cifre e le procedure operative dovranno però essere lette nel testo ufficiale e nei successivi atti ministeriali.

Per le imprese il prossimo passaggio è verificare l’ammissibilità delle spese e preparare la documentazione, senza considerare automatico il rimborso. Per il pubblico, il dato da monitorare è se le nuove misure e la ripresa delle consegne ridurranno i disagi segnalati in alcune aree. Fino alla pubblicazione delle regole applicative, tempi e platea effettiva restano da confermare.

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