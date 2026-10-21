Tunnel di Tenda, nuovi orari a novembre: cosa cambia per chi viaggia

Chi attraversa il confine tra Piemonte e Francia dovrà pianificare con attenzione gli spostamenti di novembre. La Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha deliberato il calendario del Tunnel di Tenda per il periodo dal 2 al 27 novembre: dal lunedì al venerdì il passaggio sarà consentito soltanto dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21; sabato e domenica, invece, la galleria resterà aperta dalle 6 alle 23. La novità definisce in modo puntuale le finestre per chi si muove tra la provincia di Cuneo, la Valle Roya e la Costa Azzurra, in una fase di lavori che ha già comportato la chiusura prolungata del collegamento.
Le fasce di novembre, giorno per giorno
Nei giorni feriali la circolazione sarà concentrata in due finestre: 6-8 del mattino e 18-21 della sera. Non si tratta di un’apertura continua tra una fascia e l’altra: dalle 8 alle 18 il transito sarà sospeso. Per chi viaggia dall’Italia verso la Francia, il primo ciclo mattutino è fissato alle 6 e l’ultimo alle 7.30; nella direzione Francia-Italia i cicli vanno dalle 6.15 alle 7.45. La sera i passaggi iniziano alle 18 dall’Italia e alle 18.15 dalla Francia, con ultimi cicli rispettivamente alle 20.30 e alle 20.45.
Nel fine settimana la finestra si allarga: il tunnel sarà transitabile continuativamente dalle 6 alle 23, con primo ciclo Italia-Francia alle 6 e ultimo alle 22.30; in direzione opposta, dalle 6.15 alle 22.45. La circolazione resta regolata a senso unico alternato, quindi gli orari indicano i cicli di passaggio e non un transito simultaneo nei due sensi. Tra l’ultimo ciclo di una direzione e il primo dell’altra c’è uno scarto di quindici minuti, utile a organizzare l’alternanza.
Per gli automobilisti questo significa che una partenza in tarda mattinata o nel pomeriggio di un giorno feriale non potrà essere gestita come un normale attraversamento: occorrerà arrivare entro la finestra del mattino oppure attendere quella serale, tenendo conto del senso di marcia e dei cicli. Nel weekend la disponibilità è più ampia, ma resta limitata alla fascia 6-23. Gli orari non eliminano quindi i tempi di attesa legati all’alternanza, né autorizzano a presentarsi al tunnel fuori dagli orari deliberati confidando nel passaggio.
Perché tornano le limitazioni e cosa accade dopo
La decisione della Commissione serve a completare le finiture dei tornanti vicino all’imbocco sul versante francese. Il progetto riduce da quattro a due i tornanti, riposizionando il primo in una nuova sede. Secondo le informazioni diffuse da ANAS, la natura delle lavorazioni richiede una gestione del traffico per fasce orarie; il cantiere aveva già imposto una sospensione della circolazione durata quasi sei settimane. La misura di novembre è temporanea e riguarda il completamento di questa fase, non un nuovo stop senza scadenza.
Prima dell’avvio del calendario, il traforo resterà chiuso fino a giovedì 29 ottobre. Per il ponte di Ognissanti è confermata l’apertura dalle 6 alle 23 da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre. Poi, dal lunedì 2 novembre, entreranno in vigore le due finestre feriali e l’orario esteso del fine settimana, fino a venerdì 27 novembre compreso.
ANAS ha inoltre indicato il 30 novembre come data prevista per la conclusione dei lavori sui tornanti e il ripristino della circolazione ordinaria senza limitazioni. È un passaggio atteso, ma va distinto dal calendario deliberato oggi: la decisione pubblicata dalla Commissione riguarda le date fino al 27 novembre. Per le giornate successive, e per eventuali variazioni del cantiere, è prudente controllare gli aggiornamenti ufficiali prima della partenza.
Conclusioni finali
Il nuovo calendario dà ai viaggiatori una regola chiara per novembre: nei feriali il tunnel si attraversa soltanto al mattino presto o la sera; nel weekend la circolazione è disponibile per più ore, sempre con senso unico alternato. Chi deve raggiungere la Francia o rientrare in Italia farà bene a verificare direzione e ultimo ciclo utile, soprattutto nei giorni lavorativi. La prospettiva di un ritorno all’orario ordinario dal 30 novembre resta legata al completamento degli interventi e ai successivi atti sul traffico.
Fonti
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