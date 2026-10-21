Tunnel di Tenda, nuovi orari a novembre: cosa cambia per chi viaggia

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Chi attraversa il confine tra Piemonte e Francia dovrà pianificare con attenzione gli spostamenti di novembre. La Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha deliberato il calendario del Tunnel di Tenda per il periodo dal 2 al 27 novembre: dal lunedì al venerdì il passaggio sarà consentito soltanto dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21; sabato e domenica, invece, la galleria resterà aperta dalle 6 alle 23. La novità definisce in modo puntuale le finestre per chi si muove tra la provincia di Cuneo, la Valle Roya e la Costa Azzurra, in una fase di lavori che ha già comportato la chiusura prolungata del collegamento.

L’ingresso storico del Tunnel del Colle di Tenda, fotografato nel 2006: immagine d’archivio, non mostra la nuova galleria aperta nel 2025. Foto: Markus Schweiss/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Le fasce di novembre, giorno per giorno

Nei giorni feriali la circolazione sarà concentrata in due finestre: 6-8 del mattino e 18-21 della sera. Non si tratta di un’apertura continua tra una fascia e l’altra: dalle 8 alle 18 il transito sarà sospeso. Per chi viaggia dall’Italia verso la Francia, il primo ciclo mattutino è fissato alle 6 e l’ultimo alle 7.30; nella direzione Francia-Italia i cicli vanno dalle 6.15 alle 7.45. La sera i passaggi iniziano alle 18 dall’Italia e alle 18.15 dalla Francia, con ultimi cicli rispettivamente alle 20.30 e alle 20.45.

Nel fine settimana la finestra si allarga: il tunnel sarà transitabile continuativamente dalle 6 alle 23, con primo ciclo Italia-Francia alle 6 e ultimo alle 22.30; in direzione opposta, dalle 6.15 alle 22.45. La circolazione resta regolata a senso unico alternato, quindi gli orari indicano i cicli di passaggio e non un transito simultaneo nei due sensi. Tra l’ultimo ciclo di una direzione e il primo dell’altra c’è uno scarto di quindici minuti, utile a organizzare l’alternanza.

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Il portale del tunnel dal lato francese: fotografia del 2009, riferita alla galleria storica e non all’attuale assetto del collegamento. Foto: Jpmgir/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Per gli automobilisti questo significa che una partenza in tarda mattinata o nel pomeriggio di un giorno feriale non potrà essere gestita come un normale attraversamento: occorrerà arrivare entro la finestra del mattino oppure attendere quella serale, tenendo conto del senso di marcia e dei cicli. Nel weekend la disponibilità è più ampia, ma resta limitata alla fascia 6-23. Gli orari non eliminano quindi i tempi di attesa legati all’alternanza, né autorizzano a presentarsi al tunnel fuori dagli orari deliberati confidando nel passaggio.

Perché tornano le limitazioni e cosa accade dopo

La decisione della Commissione serve a completare le finiture dei tornanti vicino all’imbocco sul versante francese. Il progetto riduce da quattro a due i tornanti, riposizionando il primo in una nuova sede. Secondo le informazioni diffuse da ANAS, la natura delle lavorazioni richiede una gestione del traffico per fasce orarie; il cantiere aveva già imposto una sospensione della circolazione durata quasi sei settimane. La misura di novembre è temporanea e riguarda il completamento di questa fase, non un nuovo stop senza scadenza.

Prima dell’avvio del calendario, il traforo resterà chiuso fino a giovedì 29 ottobre. Per il ponte di Ognissanti è confermata l’apertura dalle 6 alle 23 da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre. Poi, dal lunedì 2 novembre, entreranno in vigore le due finestre feriali e l’orario esteso del fine settimana, fino a venerdì 27 novembre compreso.

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ANAS ha inoltre indicato il 30 novembre come data prevista per la conclusione dei lavori sui tornanti e il ripristino della circolazione ordinaria senza limitazioni. È un passaggio atteso, ma va distinto dal calendario deliberato oggi: la decisione pubblicata dalla Commissione riguarda le date fino al 27 novembre. Per le giornate successive, e per eventuali variazioni del cantiere, è prudente controllare gli aggiornamenti ufficiali prima della partenza.

Conclusioni finali

Il nuovo calendario dà ai viaggiatori una regola chiara per novembre: nei feriali il tunnel si attraversa soltanto al mattino presto o la sera; nel weekend la circolazione è disponibile per più ore, sempre con senso unico alternato. Chi deve raggiungere la Francia o rientrare in Italia farà bene a verificare direzione e ultimo ciclo utile, soprattutto nei giorni lavorativi. La prospettiva di un ritorno all’orario ordinario dal 30 novembre resta legata al completamento degli interventi e ai successivi atti sul traffico.

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