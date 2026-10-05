Voli UE, svolta rimborsi e bagagli: cosa cambia dal 2027

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Per chi compra un biglietto aereo in Europa si apre una fase nuova: la riforma dei diritti dei passeggeri, approvata nel 2026 e destinata ad applicarsi nel 2027, punta a rendere piu’ chiari rimborsi, compensazioni, bagagli, assistenza e reclami. Non e’ una promessa astratta: riguarda cancellazioni, ritardi, negato imbarco, voli prenotati tramite intermediari e informazioni che le compagnie dovranno dare in modo piu’ trasparente.

La notizia torna d’attualita’ perche’ RaiNews ha rilanciato il calendario delle nuove tutele, mentre la Commissione europea ha indicato i punti centrali dell’accordo: dopo oltre vent’anni dal quadro originario, l’Unione prova a rendere meno opaco il momento in cui il passeggero deve capire se ha diritto a rimborso, riprotezione, assistenza o compensazione.

Cosa cambia per chi vola

Il primo punto concreto e’ il mantenimento della soglia delle tre ore per chiedere la compensazione in caso di ritardo o cancellazione, con importi che restano collegati alla distanza del volo: 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro tra 1.500 e 3.500 chilometri e 600 euro oltre quella soglia. Per i passeggeri italiani significa che la protezione base non viene ridotta, ma accompagnata da procedure piu’ leggibili.

La riforma interviene anche sul modo in cui le compagnie devono comunicare. In caso di disservizio, il vettore dovra’ informare il passeggero sui diritti e sulla procedura per chiedere la compensazione, evitando che la tutela resti nascosta tra moduli difficili, call center e pagine poco chiare. Il nodo e’ pratico: molti viaggiatori rinunciano non per mancanza di diritto, ma perche’ non sanno a chi rivolgersi o entro quali tempi muoversi.

Altro passaggio sensibile: i bagagli a mano. Le nuove regole non cancellano la liberta’ commerciale delle compagnie, ma spingono su prezzi piu’ confrontabili e informazioni piu’ trasparenti. In sostanza, il passeggero dovra’ capire meglio, prima dell’acquisto, che cosa e’ incluso nel prezzo e quanto costa aggiungere un servizio. E’ un punto decisivo soprattutto sulle tariffe low cost, dove il prezzo iniziale puo’ cambiare molto tra scelta del posto, trolley, imbarco prioritario e altri extra.

La tutela si allarga anche ai posti accanto: secondo il rilancio Rai, e’ previsto il posto vicino senza costi aggiuntivi per gli accompagnatori di minori o persone con esigenze specifiche. E’ una misura che parla direttamente alle famiglie e ai passeggeri fragili, perche’ trasforma una prassi spesso affidata alle policy delle singole compagnie in una garanzia piu’ stabile.

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La riforma affronta inoltre le cosiddette circostanze eccezionali, cioe’ i casi in cui la compagnia puo’ essere esonerata dalla compensazione. L’obiettivo dichiarato e’ ridurre interpretazioni divergenti tra Paesi e vettori: meteo estremo, guerre, problemi di sicurezza o scioperi di soggetti esterni non possono essere trattati come un grande contenitore indistinto, perche’ da quella definizione dipende il diritto effettivo del passeggero.

Per chi prenota tramite agenzie online o piattaforme, la partita riguarda anche i flussi informativi. La Commissione sottolinea che i passeggeri dovranno ricevere informazioni rilevanti sul viaggio anche quando il biglietto e’ stato acquistato da un intermediario. E’ un dettaglio solo in apparenza tecnico: nelle cancellazioni e nei ritardi, sapere chi deve avvisare, rimborsare o riproteggere e’ spesso il punto che fa perdere tempo.

Le nuove norme non risolvono ogni problema del trasporto aereo. Restano la congestione degli aeroporti, le cancellazioni operative, gli scioperi e il rischio di interpretazioni difensive da parte dei vettori. Pero’ il segnale e’ chiaro: dal 2027 il passeggero europeo avra’ un quadro piu’ aggiornato e, almeno sulla carta, meno dipendente dalla capacita’ individuale di inseguire reclami e moduli.

Conclusioni finali

La svolta sui voli UE non va letta come uno sconto automatico o come un rimborso garantito in ogni caso. Il cambiamento vero sta nella combinazione tra diritti confermati, informazioni piu’ chiare e procedure piu’ standardizzate. Per chi parte dall’Italia o vola verso l’Unione con vettori europei, la differenza potra’ vedersi soprattutto nei momenti peggiori: cancellazione, ritardo lungo, bagaglio problematico o assistenza necessaria. E proprio li’ una regola comprensibile vale piu’ di una promessa scritta in piccolo.

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