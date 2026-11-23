VTM Torino 2026, tre giorni dedicati alle tecnologie della mobilità

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Dal 23 al 25 novembre Torino ospita la quinta edizione di VTM – Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, la convention dedicata alle tecnologie per auto, trasporti e mobilità. L’appuntamento è al Lingotto Fiere ed è promosso da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino. La scheda regionale, pubblicata il 20 novembre, anticipa tre giorni di incontri tra imprese, fornitori e operatori internazionali.

Incontri tra aziende e filiera

Secondo le stime diffuse dagli organizzatori e riportate dalla Regione, sono attesi oltre 150 buyer e decision maker e 350 aziende fornitrici provenienti da 30 Paesi. Il programma prevede più di 4.000 incontri B2B. Per la prima volta la manifestazione apre anche al settore ferroviario, ampliando il confronto oltre l’automobile.

La scelta di Torino richiama il peso della filiera piemontese. La stessa scheda cita l’Osservatorio sulla componentistica automotive 2026: nel 2025 la regione contava 734 imprese del comparto, pari al 34,8% del totale nazionale, e circa 60.500 addetti. Sono dati di contesto, non risultati prodotti dalla manifestazione.

Prototipi e anteprime in esposizione

Tra i veicoli annunciati figurano le Top.L e Top.J di GFG Style, la B4IA di Blue Engineering, la 273 di M.A.T., la Battista Edizione Nino Farina di Pininfarina e la Zerouno Duerta di Italdesign. La Regione segnala inoltre la prima presentazione al pubblico della KIMERA K39 Pikes Peak, progetto destinato alla gara del giugno 2027. La scheda descrive l’area espositiva come una panoramica di soluzioni e competenze sviluppate in Piemonte.

Che cosa offre al visitatore

VTM è soprattutto una convention professionale: il programma è orientato agli incontri tra imprese e allo scambio di tecnologie, più che a una fiera generalista per il pubblico. Orari, modalità di accesso e agenda degli appuntamenti vanno controllati sul sito ufficiale dell’evento, collegato dalla Regione, perché possono variare durante le tre giornate.

Per chi segue la storia industriale torinese, è disponibile anche il nostro approfondimento sulle mostre del MAUTO a Torino.

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Fonti: Regione Piemonte, scheda VTM 2026. Foto: Hyundai Motor Group/Pexels, immagine d’archivio di una fabbrica automotive; pagina della foto e licenza Pexels. La foto non raffigura l’evento di Torino.