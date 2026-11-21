Volkswagen ID. Tiguan elettrica, debutto previsto a inizio 2027: cosa cambia

Il nuovo Volkswagen ID. Tiguan elettrico è atteso a inizio 2027 e succederà a ID.4 e ID.5. Ecco le caratteristiche annunciate e i dettagli ancora da confermare per l’Italia.

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Volkswagen ha presentato il nuovo ID. Tiguan elettrico il 9 ottobre: il lancio è previsto all’inizio del 2027. Il SUV prenderà il posto di ID.4 e ID.5 nella gamma a batteria del marchio. La data italiana e il prezzo non sono ancora indicati nel comunicato.

Un nuovo nome per il successore di ID.4 e ID.5

La novità principale è il cambio di denominazione: il modello che succederà ai due SUV elettrici già in gamma si chiamerà ID. Tiguan. Volkswagen afferma che ID.4 e ID.5 hanno superato insieme 950.000 unità costruite. Il comunicato non specifica se la produzione dei due modelli terminerà nel momento in cui arriverà il nuovo SUV: indica la successione nella famiglia elettrica e la prosecuzione in parallelo del Tiguan con motori a benzina, diesel e ibridi.

Abitacolo ridisegnato e display anche per il passeggero

Tra le caratteristiche annunciate c’è una nuova plancia con schermi ridisegnati per strumentazione e infotainment. Per la prima volta su questo SUV sarà disponibile un display dedicato al passeggero anteriore; Volkswagen lo presenta come equipaggiamento opzionale. Sono previsti inoltre visualizzazioni “Retro” per abitacolo e sistema multimediale, oltre a un vano anteriore aggiuntivo per riporre oggetti.

Il costruttore cita anche la guida a un pedale e il Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori. Sono funzioni annunciate da Volkswagen: il comunicato non specifica in quali versioni o mercati saranno incluse, né riporta autonomia, capacità della batteria o prezzo.

Che cosa è noto per il mercato italiano

Il dato concreto per chi sta valutando un’auto nuova è la finestra temporale: il debutto commerciale è atteso nei primi mesi del 2027, mentre l’offerta di Tiguan con motori termici e ibridi continuerà parallelamente. Il comunicato non fornisce una data precisa per le concessionarie italiane o listini nazionali. Questi dettagli andranno verificati quando Volkswagen pubblicherà le informazioni per il mercato italiano.

La presentazione e le caratteristiche annunciate sono descritte nel comunicato Volkswagen del 9 ottobre 2026. L’immagine è una fotografia ufficiale del modello: Volkswagen AG autorizza l’uso editoriale gratuito nella scheda dell’immagine ID. Tiguan.

Foto ufficiale del Volkswagen ID. Tiguan. Credito: Volkswagen AG. Immagine pubblicata a fini editoriali secondo le condizioni riportate nella scheda Volkswagen.