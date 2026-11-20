Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport, il concept elettrico da 367 CV

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Volkswagen ha presentato la ID. Polo GTI Clubsport Concept, una vettura elettrica a due porte pensata per mostrare come potrebbe evolvere la sigla sportiva GTI. È un prototipo: il comunicato non annuncia prezzo, data di vendita o avvio della produzione. La prima esposizione al pubblico è prevista al Motor Show di Essen, in programma dal 27 novembre al 6 dicembre 2026.

Le prestazioni dichiarate da Volkswagen

La casa attribuisce al concept una potenza di 270 kW, pari a 367 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima di 240 km/h. La batteria ad alta tensione ha una capacità di 52 kWh e, secondo la scheda, può fornire brevemente fino a 290 kW. La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori; Volkswagen cita anche un differenziale anteriore a controllo elettronico e il Launch Control.

La base tecnica combina la piattaforma MEB+ con il motore APP550. Sono dati dichiarati dal costruttore per il concept, non risultati di una prova indipendente. Il progetto adotta una carrozzeria a due porte, passaruota allargati, splitter anteriore, diffusore e ala posteriore; l’obiettivo dichiarato è portare la filosofia Clubsport, legata all’uso in pista, nella gamma elettrica.

Un prototipo per i 50 anni della GTI

Volkswagen collega il concept al cinquantesimo anniversario della GTI. La ID. Polo GTI di serie, citata come riferimento estetico, ha una potenza dichiarata di 166 kW (226 CV); la Clubsport porta il valore a 270 kW. Il comunicato descrive la vettura come una dimostrazione delle possibili evoluzioni della famiglia, ma non indica se e quando questa specifica configurazione arriverà sul mercato.

Per chi segue le novità sportive del marchio, qui i dettagli sulla T-Roc R presentata da Volkswagen: è un modello distinto, con motore termico, e non un termine di confronto diretto per prestazioni o prezzo.

Fonti e immagine

Le specifiche e la data della presentazione sono riportate nel comunicato Volkswagen del 20 novembre 2026. Immagine ufficiale del concept: © Volkswagen AG, utilizzata per informazione editoriale secondo i termini d’uso del Volkswagen Newsroom.

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