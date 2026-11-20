Materie prime critiche, via libera UE all’hub previsto a Porto Marghera

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Il 19 novembre 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato il via libera della Commissione europea al progetto italiano per un hub di stoccaggio strategico delle materie prime critiche, con fulcro a Porto Marghera, a Venezia. È il primo hub europeo di questo tipo secondo il comunicato del MIMIT; l’iniziativa è stata sviluppata con i Paesi Bassi. La decisione approva il progetto, ma non significa che il polo sia già operativo.

Una rete logistica con Porto Marghera al centro

La proposta presentata dal MIMIT, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e ai ministeri competenti, organizza una rete di infrastrutture portuali, logistiche e industriali nel Nord-Est. Oltre a Porto Marghera, il comunicato indica l’Interporto Quadrante Europa di Verona, il porto di Trieste e quello di Ravenna. È prevista anche la possibilità di coinvolgere infrastrutture private, con la miniera di dolomia di Tassullo, in Val di Non, citata come esempio.

La configurazione descritta è quindi più ampia di un singolo deposito. Secondo il MIMIT, l’obiettivo è rafforzare la disponibilità di materiali per l’industria europea in caso di crisi o interruzioni delle forniture. Il comunicato non quantifica però le scorte, i costi, la capacità dei siti o i tempi necessari per avviare le attività: questi elementi non sono ancora specificati nella comunicazione esaminata.

La prima fase riguarda terre rare e tungsteno

La sperimentazione iniziale si concentrerà su terre rare e tungsteno. Il ministero li collega a comparti come automotive, elettronica, aerospazio e difesa. Il progetto punta inoltre a favorire investimenti nella lavorazione, nella raffinazione e nel riciclo dei materiali, valorizzando le competenze industriali già presenti nella rete indicata.

Per l’Italia, la novità annunciata è soprattutto il coordinamento logistico e industriale: il progetto collega nodi in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Romagna e attribuisce a Porto Marghera il ruolo di fulcro. Il comunicato non descrive ancora le modalità di accesso alle scorte né le regole con cui i materiali sarebbero assegnati alle imprese; non è quindi possibile dedurre da questa notizia quali aziende ne beneficeranno o in quali quantità.

In una nota pubblicata lo stesso 19 novembre, anche la Regione Veneto ha definito Porto Marghera il primo hub strategico europeo e ha riferito che la Commissione ha individuato il progetto presentato da Italia e Paesi Bassi come quello meglio attrezzato per le esigenze del continente. È il commento dell’amministrazione regionale alla decisione annunciata dal MIMIT, non un dettaglio operativo aggiuntivo.

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La decisione europea è un passaggio di progetto. La realizzazione delle infrastrutture, la loro capacità effettiva e gli eventuali accordi operativi sono fasi successive, sulle quali il testo del MIMIT non fornisce dettagli. Le informazioni riportate derivano dal comunicato del Ministero del 19 novembre 2026.

Immagine illustrativa del porto di Rotterdam, non di Porto Marghera né del nuovo hub. Foto di Julia Taubitz / Unsplash, utilizzata secondo la licenza Unsplash.