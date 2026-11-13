Export, a settembre +3,8% in valore ma volumi in calo del 3,4%

Istat: export di settembre +3,8% in valore e −3,4% in volume. Prezzi all’import +9,6% annuo: come leggere scambi e peso dell’energia.

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L’export italiano di settembre 2026 cresce del 3,8% in valore rispetto a un anno prima, ma diminuisce del 3,4% in volume. È la distinzione centrale del comunicato Istat pubblicato il 13 novembre: l’aumento degli importi venduti all’estero non coincide con una crescita delle quantità. Nello stesso mese i prezzi all’importazione salgono del 9,6% su base annua, accelerando rispetto al +7,3% di agosto.

La rilevazione Istat sul commercio estero permette quindi di leggere insieme vendite e costi in entrata. Si riferisce a settembre, non agli scambi avvenuti in questi giorni di novembre. Il risultato complessivo non descrive automaticamente la situazione di ogni impresa esportatrice.

Fila di container colorati in un piazzale: fotografia di contesto pubblicata il 31 marzo 2025. La pagina originale non identifica il luogo; non documenta esportazioni italiane di settembre 2026. Foto: Moses Cursor Ssebunya / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Il segno cambia secondo il confronto

Rispetto ad agosto le esportazioni diminuiscono dello 0,2%, mentre le importazioni aumentano del 3,3%. Nel trimestre luglio–settembre, confrontato con quello precedente, l’export cresce invece dello 0,3%. Un calo mensile e un incremento trimestrale possono coesistere: osservano intervalli diversi e non vanno sommati.

Anche il resoconto di Portale Impresa del 13 novembre richiama la distanza tra valore e volumi. Per chi legge un titolo sulla crescita delle esportazioni, il controllo utile è chiedere sempre quale indicatore viene utilizzato e rispetto a quale periodo. Incassare più euro non basta, da solo, a dimostrare che siano stati venduti più beni in termini reali.

Il peso dei settori e delle grandi commesse

L’Istat segnala contributi positivi soprattutto dai metalli e dai prodotti petroliferi raffinati. Nei primi nove mesi del 2026, la crescita dell’export è del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2025; oltre metà dell’aumento è spiegata dalle maggiori vendite di metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti.

Il confronto di settembre risente inoltre di vendite di mezzi di navigazione marittima registrate un anno prima. Escludendo quelle operazioni, l’istituto stima una crescita annua dell’export più sostenuta, dal 3,8% al 5,7%. È un’avvertenza sulla base di confronto: una commessa di grande importo può incidere sul totale senza raccontare l’andamento di tutte le aziende.

Nave ormeggiata sul lago Vittoria a Port Jinja, Uganda: fotografia di contesto pubblicata il 31 maggio 2025. Non mostra un porto italiano né merci comprese nella rilevazione Istat. Foto: Patrick Lumumba / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

L’energia allarga il disavanzo specifico

Il saldo commerciale di settembre resta positivo per 2,083 miliardi di euro, contro 1,880 miliardi di un anno prima. Dentro questo risultato, però, il deficit energetico passa da 3,778 a 5,887 miliardi. L’avanzo dei prodotti non energetici sale invece a 7,970 miliardi. I tre numeri descrivono perimetri differenti dello stesso mese.

L’istituto attribuisce soprattutto ai forti rincari dei prodotti energetici l’accelerazione dei prezzi all’import. Questo indicatore riguarda gli acquisti dall’estero: non equivale al tasso d’inflazione pagato dalle famiglie e non permette di calcolare direttamente la prossima bolletta o il prezzo di un prodotto al supermercato.

Come usare i dati senza confondere imprese e famiglie

Per un’impresa la lettura richiede il proprio settore, i mercati di vendita e la composizione degli acquisti. Una media nazionale non certifica né margini migliori né maggiori difficoltà per una singola attività. Per le famiglie serve un altro passaggio: osservare redditi e prezzi al consumo, senza trasformare un dato sul commercio internazionale in una previsione del bilancio domestico.

La distinzione tra importi e quantità ricorre anche nel nostro approfondimento sulle vendite al dettaglio di settembre, che riguarda un mercato diverso. Sul versante dei redditi, l’intesa sulle regole di rappresentanza e contrattazione è un altro fatto distinto: non si può dedurre da questi dati un aumento automatico dei salari.

Fonti e crediti

Verifica del 13 novembre 2026 sul comunicato Istat e sul resoconto di Portale Impresa, collegati nel testo. Fotografie reali di contesto d’archivio, pubblicate nel 2025 da Moses Cursor Ssebunya e Patrick Lumumba sul WordPress Photo Directory, con licenza CC0. Non documentano gli scambi italiani rilevati a settembre; provenienza e limiti sono indicati nelle didascalie.