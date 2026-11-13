Sora, Mostra Scambio 14–15 novembre: minimoto 7–14 anni e orari

A Sora il 14–15 novembre moto storiche, ricambi e corso minimoto 7–14 anni: orari, chiusura biglietteria e verifiche sulla prevendita.

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La Mostra Scambio di Sora apre domani, sabato 14 novembre 2026, con due giornate dedicate anche a moto storiche e ricambi. Per le famiglie il programma prevede un’area minimoto per ragazzi dai 7 ai 14 anni; per chi sta organizzando la visita, la prima distinzione da fare è fra orari della fiera, orari delle attività e chiusura della biglietteria. Non coincidono.

Il programma ufficiale della 50ª edizione, consultato il 13 novembre, indica l’apertura al pubblico sabato dalle 8:30 alle 18 e domenica 15 dalle 8 alle 17. In entrambe le giornate la biglietteria chiude alle 15:45. Arrivare prima della chiusura dei padiglioni, dunque, non significa poter acquistare ancora l’ingresso sul posto.

Scooter Vespa parcheggiato: fotografia di contesto d’archivio pubblicata il 2 maggio 2024. Non raffigura un mezzo della Mostra Scambio di Sora e non ne certifica il carattere storico; non documenta il corso minimoto. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Minimoto: la fascia è 10–16, l’ingresso alla fiera è separato

L’area Minimoto F.M.I. Lazio propone, sia sabato sia domenica, un corso di guida dalle 10 alle 16 per la fascia 7–14 anni. Il programma lo presenta come attività gratuita con istruttori qualificati FMI. Questo non equivale a un ingresso gratuito per tutta la famiglia: la gratuità dell’attività e le condizioni del biglietto vanno lette separatamente.

Le pagine consultate non precisano turni, disponibilità dei posti, eventuale prenotazione o dotazione richiesta ai partecipanti. Chi vuole accompagnare un ragazzo farebbe quindi bene a chiarire questi punti con l’organizzazione prima di partire. La finestra di sei ore è un’indicazione di programma, non una conferma di accesso immediato al corso in qualunque momento.

Ricambi e moto d’epoca, con un programma da controllare

La scheda di Visit Ciociaria conferma date e orari e descrive un appuntamento con veicoli storici, componenti, restauri e raduni. Riporta inoltre spettacoli di freestyle motocross alle 11 e alle 14:30, un’area offroad e spazi per il ristoro. Si tratta del programma annunciato, non del resoconto di attività già svolte.

Per chi cerca un pezzo, la presenza di espositori non prova che sia disponibile il ricambio per una specifica moto. Conviene avere con sé riferimenti del modello, anno e codice del componente, quando disponibili, così da rendere più preciso il confronto. Il problema della corrispondenza fra mezzo e pezzo riguarda anche gli acquisti digitali: lo abbiamo affrontato nell’articolo sul progetto Compatibilità Moto di eBay per il 2027.

Vecchia motocicletta su una piattaforma coperta di muschio: fotografia di contesto d’archivio pubblicata il 16 luglio 2025. Non è un esemplare annunciato a Sora e non documenta l’allestimento del 2026. Foto: Manjil Aryal / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Biglietti: cosa dice oggi la scheda di vendita

Ciaotickets colloca l’evento alle Fiere di Sora, in via Barca San Domenico 1, e indica il 13 novembre come ultimo giorno di prevendita. Dal 14 novembre, secondo la scheda, l’acquisto sarà possibile alle biglietterie in loco. È il passaggio operativo che interessa chi sta decidendo oggi come accedere alla manifestazione.

Le informazioni promozionali non sono uniformi: alcune pagine dell’organizzatore richiamano uno sconto online con termine al 10 novembre, mentre il venditore indica il 13. Non promettiamo quindi una tariffa scontata ancora ottenibile: prima di un acquisto va controllato l’importo effettivamente proposto, comprese eventuali commissioni, senza ricavarlo da un vecchio richiamo pubblicitario.

Una visita diversa dalle mostre di sole moto da corsa

L’interesse di Sora è nell’incontro fra esposizione, ricerca di componenti e attività del fine settimana. È un formato diverso dalla mostra Speed Legends annunciata a EICMA, che abbiamo raccontato durante il Salone: quel programma si riferiva al 5–8 novembre a Rho e non è un’alternativa ancora aperta questo weekend. Per Sora restano da verificare con gli organizzatori eventuali variazioni dell’ultimo momento e le modalità di partecipazione alle singole attività.

Fonti e crediti

Verifica del 13 novembre 2026: programma dell’organizzatore, riscontro dell’agenda Visit Ciociaria e scheda operativa Ciaotickets, collegati nel testo. Fotografie reali di contesto d’archivio: Nilo Velez e Manjil Aryal, WordPress Photo Directory, CC0. Non documentano la manifestazione di Sora, i corsi o gli esemplari annunciati.