MotoGP Qatar, Márquez primo nelle FP1: Bezzecchi a 110 millesimi, Martín quinto

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Marc Márquez apre il Gran Premio del Qatar con il miglior tempo nelle prime libere: 1:52.278, davanti a Marco Bezzecchi per 110 millesimi. Venerdì 6 novembre, a Lusail, Fabio Di Giannantonio completa i primi tre e Jorge Martín torna in pista con il quinto crono. Il risultato è riportato dal resoconto ufficiale MotoGP e dalla cronaca di Crash, entrambi del 6 novembre.

Per il pubblico italiano il prossimo passaggio è alle 17:00 di oggi: il turno di Practice determinerà l’accesso diretto alla Q2. Le FP1 appena concluse offrono un primo confronto sul circuito, ma il loro ordine non è la griglia di partenza.

Bezzecchi vicino, Di Giannantonio terzo e Acosta quarto

La Ducati ufficiale di Márquez precede l’Aprilia di Bezzecchi, mentre Di Giannantonio porta la Ducati VR46 al terzo posto. Secondo MotoGP, soltanto i due italiani riescono a restare entro mezzo secondo dal leader. Il distacco ridotto di Bezzecchi descrive questa sessione: non permette ancora di stabilire quale sarà il passo nella Sprint o nella gara lunga.

Pedro Acosta chiude quarto con la KTM, ma il suo turno termina in anticipo per un problema alla moto segnalato dal campionato. La fonte non ne identifica la causa tecnica: non è quindi possibile attribuirlo con certezza a un componente specifico.

Martín rientra al quinto posto, Bagnaia è sesto

Il ritorno di Martín è il secondo dato concreto della giornata. Il pilota Aprilia conclude quinto, a 734 millesimi da Márquez secondo Crash, che riporta quindici giri percorsi e il via libera ricevuto venerdì mattina. È uno sviluppo successivo al ritiro dal fine settimana di Sepang: questa volta il pilota ha effettivamente completato la prima sessione in Qatar.

Il risultato sportivo va distinto da una valutazione medica sul recupero completo, che questi tempi non possono offrire. Francesco Bagnaia è sesto sull’altra Ducati ufficiale. Crash colloca poi Raúl Fernández, Luca Marini, Franco Morbidelli e Johann Zarco a completare i primi dieci.

Alle 17 la Practice: gli orari italiani da tenere distinti

Il programma ufficiale, pubblicato il 4 novembre, fissa alle 17 italiane la sessione decisiva del venerdì per l’accesso diretto alla Q2. La guida di Sky Sport conferma il turno, indicando l’inizio della copertura televisiva alle 16:55. Sono due orari con funzioni diverse: collegamento e attività in pista.

Sabato 7 novembre le seconde libere MotoGP sono previste a mezzogiorno, le qualifiche alle 12:40 e la Sprint alle 17. Domenica 8 la gara della classe regina partirà alle 17, dopo Moto3 alle 14 e Moto2 alle 15:15. Gli orari qui riportati sono italiani; Sky indica la diretta del fine settimana sui propri canali e in streaming su NOW.

Márquez arriva al weekend con la prima possibilità di chiudere il Mondiale, maturata dopo la vittoria in Malesia. Le FP1 non assegnano però il titolo: prima di leggere il primo tempo come un verdetto, restano da disputare le sessioni che definiscono lo schieramento e le due corse del fine settimana.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 6 novembre 2026: risultato MotoGP e cronaca Crash; programma MotoGP e guida Sky del 4 novembre, collegati nel testo. Le fotografie Box Repsol sono del 2019 e mostrano Márquez nel periodo Honda: non documentano le prove odierne o la Ducati attuale. Originali, date e licenza CC BY 2.0 sono indicati nelle didascalie.