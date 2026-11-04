Suzuki GSX-10R, 152 CV e 15 controlli: prezzo italiano ancora da annunciare

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Suzuki ha presentato il 3 novembre a EICMA la GSX-10R, una nuova sportiva carenata con motore quattro cilindri da 999 cc. La scheda italiana dichiara 152 CV e 214 kg in ordine di marcia, ma alla voce prezzo compare ancora «Prezzo non disponibile». Il comunicato internazionale prevede l’avvio progressivo delle vendite nei vari Paesi dall’estate 2027: non è una data di consegna confermata per l’Italia.

Il K5 torna al centro di una sportiva carenata

La GSX-10R riprende il motore K5 della famiglia GSX-R, adattato al nuovo progetto. Nella scheda Suzuki Italia la potenza massima è indicata in 152 CV, equivalenti a 112 kW, a 11.000 giri; la coppia raggiunge 106 Nm a 9.250 giri. Il cambio ha sei rapporti e il motore rispetta lo standard Euro 5+.

Il resoconto di inSella del 3 novembre conferma cilindrata, potenza e coppia, e distingue questa moto dalla GSX-R1000R. La parentela tecnica e la carenatura non rendono intercambiabili le due sigle: chi confronta le novità deve tenere separati modelli, dotazioni e listini.

Quindici controlli: cosa fanno le due novità

Il comunicato Suzuki del 3 novembre conta quindici funzioni elettroniche nel sistema S.I.R.S. e segnala due prime applicazioni per una moto del marchio. Lo Slide Control rileva e gestisce lo scivolamento laterale della ruota posteriore in curva. Il Brake Hold mantiene invece la pressione sul freno posteriore per circa trenta secondi quando la moto è ferma, anche in piano o in discesa.

Sono funzioni con compiti differenti: una interviene durante la marcia, l’altra agevola la sosta e la ripartenza. Il numero complessivo dei controlli descrive il pacchetto annunciato dal costruttore; non misura un miglioramento della sicurezza verificato dalla redazione e non costituisce il risultato di una prova su strada.

Sella a 810 mm, serbatoio da 18 litri

La documentazione italiana riporta una sella a 810 mm da terra, un interasse di 1.455 mm e un serbatoio da 18 litri. I 214 kg sono espressamente il peso in ordine di marcia: non vanno letti come un valore a secco. Questi riferimenti permettono di inquadrare ingombri e impostazione della moto senza dedurre automaticamente quanto sarà facile da manovrare per ogni motociclista.

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La presentazione tecnica Suzuki GB descrive semimanubri, nuovo forcellone e telaietto posteriore, oltre a un ammortizzatore di sterzo elettronico. Indica anche tre modalità di erogazione che raggiungono la stessa potenza massima con risposte differenti dell’acceleratore. Fra le dotazioni figurano cambio rapido bidirezionale, cruise control, connettività per lo smartphone e presa USB-C.

Il punto ancora aperto è il listino italiano

Al momento della verifica, il 4 novembre, la pagina nazionale non consente di attribuire alla GSX-10R un prezzo ufficiale. Le stime basate sulle altre Suzuki restano stime: non le trasformiamo in un’offerta, in un vantaggio economico o nella conferma che la moto sia già disponibile presso i concessionari italiani.

Per seguire le altre sportive presentate al Salone abbiamo ricostruito le differenze fra le tre Honda Fireblade 2027. Sul fronte dei componenti, le novità Brembo a EICMA distinguono impieghi nelle competizioni e applicazioni stradali: non sono un elenco di accessori della nuova Suzuki.

Fonti e crediti

Fonti collegate nel testo: Suzuki globale e Suzuki GB, comunicati del 3 novembre 2026; scheda Suzuki Italia senza data editoriale, letta il 4 novembre; inSella, articolo del 3 novembre. Fotografie d’archivio della famiglia GSX-R: non mostrano la GSX-10R né le sue nuove dotazioni. Autori, originali e licenza nelle didascalie.