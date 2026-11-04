Yaris Cross a 24.950 euro: condizioni e conto delle rate di novembre

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La Toyota Yaris Cross Full Hybrid è proposta in Italia a 24.950 euro fino al 30 novembre 2026, con permuta o rottamazione. La promozione riguarda vetture da immatricolare entro il 30 giugno 2027 e richiede che l’auto consegnata sia intestata da almeno cinque mesi. Il prezzo è IVA inclusa, ma lascia fuori IPT e contributo per gli pneumatici fuori uso.

La pagina promozionale ufficiale Toyota, verificata il 4 novembre, distingue il prezzo della vettura dall’esempio di finanziamento. Per chi sceglie le rate e poi tiene l’auto, anticipo e totale da rimborsare indicati nella nota ammontano insieme a 30.342,97 euro. È un calcolo sulle condizioni pubblicate, non un nuovo prezzo di listino.

Il bonus richiede un usato: le condizioni di novembre

Il listino riportato dalla casa parte da 29.600 euro; il Bonus Toyota di 4.650 euro porta l’importo promozionale a 24.950 euro, con il contributo della casa e del concessionario. L’iniziativa vale presso i punti vendita aderenti. La nota non presenta il finanziamento come condizione obbligatoria del prezzo: lo descrive separatamente come esempio.

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Anche Sicurauto, nell’articolo del 4 novembre, riporta prezzo, scadenza del contratto e termine per l’immatricolazione. Il suo esempio finanziario differisce però da quello ora leggibile sul sito Toyota: per i conteggi qui sotto è stata utilizzata la nota dettagliata della casa.

Non è un nuovo ribasso rispetto al lancio: il comunicato Toyota del 4 settembre indicava già 29.600 euro di listino e 24.950 con permuta o rottamazione. L’informazione attuale riguarda la validità della promozione di novembre e le condizioni finanziarie oggi esposte.

Quanto si versa per tenere la vettura

La nota ufficiale descrive un finanziamento di 48 mesi, con percorrenza annua di riferimento di 10.000 chilometri. Questi sono i principali importi:

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Voce della nota Toyota Importo Anticipo 7.500 euro 47 rate 158,56 euro ciascuna Rata finale per tenere l’auto 15.187,46 euro Importo totale finanziato 17.845 euro Totale da rimborsare 22.842,97 euro Anticipo più totale da rimborsare 30.342,97 euro

L’ultima riga è la somma redazionale di 7.500 e 22.842,97 euro. Supera di 5.392,97 euro il prezzo promozionale della vettura, ma non rappresenta il costo complessivo di possesso e non assegna un valore economico all’usato consegnato. IPT e PFU restano esclusi.

Moltiplicare soltanto le 47 rate e aggiungere la rata finale darebbe 22.639,78 euro: mancherebbero le altre voci. La nota indica infatti 3,90 euro di incasso e gestione per ogni rata, 16 euro di bollo e 395 euro d’istruttoria; questi ultimi sono già compresi nell’importo finanziato, pari al prezzo meno l’anticipo più 395 euro. Non vanno sommati nuovamente al totale dichiarato.

Tassi, restituzione e preventivo da confrontare

La nota finanziaria riporta TAN fisso del 7,25% e TAEG dell’8,61%. Nella navigazione sintetica dello stesso sito compaiono invece una rata arrotondata a 159 euro e TAEG dell’8,62%: la differenza va chiarita nel preventivo e nel documento SECCI, senza combinare valori di esempi diversi. La concessione del credito resta soggetta all’approvazione di Toyota Financial Services.

La rata finale è dovuta se si vuole conservare la vettura. Toyota presenta anche le alternative di restituzione o sostituzione: non sono equivalenti all’acquisto definitivo e vanno lette insieme alle condizioni contrattuali, al chilometraggio e allo stato richiesto del veicolo. Il termine per l’immatricolazione non è una promessa di consegna in una data precisa.

Per confrontare offerte diverse serve quindi lo stesso perimetro: versione, usato consegnato, anticipo, somme da rimborsare e scelta finale. Abbiamo applicato questa distinzione anche all’offerta di novembre della Jeep Avenger. Il quadro delle immatricolazioni di ottobre descrive invece l’andamento del mercato, non la convenienza di un singolo finanziamento.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 4 novembre 2026: Toyota Italia, promozione Yaris Cross e nota finanziaria valida fino al 30 novembre; Sicurauto, aggiornamento del 4 novembre; Toyota Italia, comunicato di lancio del 4 settembre. Importi dichiarati dalle fonti, somme esplicitamente calcolate dalla redazione. Fotografie d’archivio con originali, autori e licenza indicati nelle didascalie.