F1 Messico, Hirakawa sostituisce Ocon: debutto in gara con Haas

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Ryō Hirakawa sostituirà Esteban Ocon sulla Haas per il resto del Gran Premio del Messico: ultime prove libere e qualifiche di sabato 31 ottobre, poi gara di domenica 1° novembre. L’annuncio della squadra, pubblicato oggi, porta il pilota giapponese al debutto in una gara di Formula 1, accanto a Oliver Bearman.

Il comunicato Haas del 31 ottobre non indica il motivo della sostituzione e precisa che, per il momento, non arriveranno altre dichiarazioni. È questo il limite delle informazioni disponibili: il cambio è confermato, le ragioni no. La Formula 1 riporta lo stesso annuncio nella notizia pubblicata alle 15:00 UTC di oggi.

Dal turno del venerdì al debutto in gara

La presenza di Hirakawa nelle prime libere era già prevista. La novità odierna estende il suo impiego a tutte le sessioni ancora da disputare, compreso il Gran Premio di 71 giri. Ocon aveva infatti ripreso il volante nelle seconde libere: il programma iniziale del venerdì e la decisione di sabato sono due passaggi distinti.

Il bilancio ufficiale Haas del 30 ottobre permette di ricostruire quella sequenza. Hirakawa ha completato 30 giri nelle FP1 e chiuso quindicesimo, con un miglior tempo di 1’19”982 ottenuto su gomme Medium. Era la sua terza uscita stagionale in una sessione di prove con la VF-26, dopo Austria e Ungheria.

Ocon è rientrato nelle FP2, lavorando prima sulle Medium e poi sulle Soft per la simulazione di qualifica. Ha concluso tredicesimo in 1’18”774, davanti a Bearman, quattordicesimo in 1’18”849. Questi tempi descrivono il lavoro del venerdì: non sono posizioni di partenza. Per il quadro della sessione, resta disponibile il nostro resoconto delle FP2 con Leclerc primo e Antonelli quarto.

Chi è Hirakawa: l’esperienza con Toyota

Haas presenta il proprio pilota di riserva ricordandone il percorso nelle gare di durata: Hirakawa ha 32 anni, ha vinto il Mondiale Endurance nel 2022 e nel 2023 e la 24 Ore di Le Mans nel 2022 con Toyota Gazoo Racing. L’esperienza nelle prove di Formula 1 precede dunque l’esordio in gara annunciato per domenica. Il suo compagno per il resto del weekend sarà Bearman.

Da non perdere Roma, Fascia Verde prorogata al 2027: divieti e deroghe

Gli orari per seguire il weekend dall’Italia

Il programma ufficiale F1 esprime gli appuntamenti nell’ora locale di Città del Messico, sei ore indietro rispetto all’UTC. Con l’Italia in ora solare, bisogna aggiungere sette ore: le FP3 di sabato iniziano alle 18:30 italiane, le qualifiche alle 22:00. Domenica 1° novembre la partenza della gara è prevista alle 21:00 italiane.

La conversione è nel fuso Europe/Rome; il calendario resta soggetto a modifiche, come avverte l’organizzatore. Per orientarsi fra presenze nelle prove e partecipazione alla gara, l’anteprima sulle FP1 e sui tre italiani spiega il programma precedente del weekend.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 31 ottobre 2026 sulle pagine esatte collegate: annuncio Haas odierno, riscontro Formula 1, bilancio Haas del venerdì e calendario ufficiale F1. Gli orari italiani sono una conversione redazionale. Le fotografie sono d’archivio e non documentano il GP del Messico 2026; originali, date, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.