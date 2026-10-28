F1 Messico, tre italiani nelle libere: Minì debutta con Alpine

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Tre piloti italiani sono attesi nella prima sessione di prove libere del GP del Messico, venerdì 30 ottobre 2026: Kimi Antonelli, Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì. La novità è soprattutto il debutto di Minì in un weekend di Formula 1, annunciato da Alpine il 27 ottobre. McLaren conferma Fornaroli nella preview del 28 ottobre. Per seguirli dall’Italia, l’appuntamento con le FP1 è alle 19:30.

Le due comunicazioni descrivono occasioni diverse: Antonelli è pilota titolare Mercedes, Fornaroli torna a svolgere una sessione per McLaren, mentre Minì affronta la sua prima FP1. L’annuncio riguarda le prove del venerdì: non assegna ai due giovani un posto sulla griglia della gara di domenica.

Leonardo Fornaroli sulla Trident, 5 luglio 2024: fotografia d’archivio, non della McLaren o delle prove in Messico 2026. Foto: Peter Menzel / pmenzel86, Flickr originale, CC BY-SA 2.0. Immagine integrale, ridimensionata.

Minì sulla Alpine: prima FP1 dopo i test privati

Nel comunicato ufficiale Alpine, il pilota dell’Academy è indicato al volante della A526 nell’ambito delle uscite obbligatorie riservate ai debuttanti. Prenderà la vettura di Franco Colapinto per questa sessione. Il team distingue l’esordio nel fine settimana di gara dalle esperienze già compiute con monoposto di Formula 1.

Minì ha infatti partecipato al programma di test con vetture precedenti, guidando la A525 del 2025. Per il Messico la preparazione è passata anche dalla sede di Enstone, attraverso il simulatore e il lavoro con gli ingegneri. Il compito annunciato dal pilota è raccogliere dati e fornire riscontri utili alla squadra per preparare il resto del weekend di Gasly e Colapinto.

Fornaroli alla terza sessione con McLaren

La preview McLaren presenta quella messicana come la terza FP1 stagionale di Fornaroli, dopo Barcellona-Catalogna e Ungheria. Il pilota di riserva tornerà sulla MCL40 e ha annunciato un’ulteriore uscita nelle libere a San Paolo. Non si tratta quindi del suo primo ingresso in una sessione ufficiale.

Fornaroli indica come obiettivo il sostegno al lavoro sulle vetture di Norris e Piastri, attraverso la raccolta di informazioni. Anche lui arriva da preparazione al simulatore e test con una monoposto dell’anno precedente. La differenza rispetto a Minì è nell’esperienza già accumulata nelle FP1, non nella necessità di seguire un programma tecnico concordato con il team.

Da non perdere Mazda, vernice in omaggio fino al 7 novembre: condizioni e costi delle rate

Una Mercedes all’Autódromo Hermanos Rodríguez, 1 novembre 2015: fotografia d’archivio del circuito, non di Antonelli o del weekend 2026. Foto: Antonio Zurita / Oasisantonio, Flickr originale, CC BY-SA 2.0. Immagine integrale, ridimensionata; filigrana originale conservata.

Gli orari italiani del weekend messicano

Il programma ufficiale F1 pubblica gli orari locali e precisa che Città del Messico è sei ore indietro rispetto all’UTC. Con l’Italia già tornata all’ora solare, la differenza è di sette ore. Ecco la conversione per il pubblico italiano:

GP del Messico 2026: orari in Italia, Europe/Rome Sessione Data Orario italiano Prove libere 1 Venerdì 30 ottobre 19:30–20:30 Prove libere 2 Venerdì 30 ottobre 23:00–00:00 del 31 Prove libere 3 Sabato 31 ottobre 18:30–19:30 Qualifiche Sabato 31 ottobre 22:00–23:00 Gara Domenica 1 novembre Partenza alle 21:00

Gli orari restano soggetti a modifica, come segnala l’organizzatore. L’Autódromo Hermanos Rodríguez si trova a oltre 2.200 metri: Alpine spiega che la minore densità dell’aria riduce carico aerodinamico e resistenza, rendendo particolare il lavoro sull’assetto. È un contesto tecnico da conoscere per leggere le prove; i programmi dei team non sono una previsione del risultato.

ANSA conferma il quadro dei tre italiani. Per il passaggio dal Texas al Messico, il precedente è la vittoria di Antonelli ad Austin; le altre notizie automobilistiche sono nella sezione Auto di LSDI.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 28 ottobre 2026: Alpine, preview del 27 ottobre; McLaren, preview del 28 ottobre alle 10:00 UTC; Formula 1, calendario ufficiale del GP; ANSA, notizia del 28 ottobre. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Gli orari italiani sono una conversione redazionale del calendario locale. Le fotografie sono d’archivio e non documentano le prove del Messico 2026: autori, date, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.