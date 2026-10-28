Funzioni locali, firmato il contratto: aumenti e decorrenze per area

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Il contratto delle Funzioni locali 2025–2027 è arrivato alla firma definitiva il 28 ottobre 2026. Lo confermano le comunicazioni odierne della CISL e della CISL FP. Per chi lavora negli enti territoriali, il passaggio apre la fase di applicazione: aumenti tabellari, arretrati e indennità hanno decorrenze differenti. La firma, da sola, non indica un giorno di pagamento uguale per ogni amministrazione.

La nota della CISL parla di oltre 400 mila persone coinvolte e distingue questo rinnovo da quello 2022–2024, sottoscritto il 23 febbraio scorso. Si tratta dunque di due periodi contrattuali diversi: nel leggere il cedolino occorre riconoscere a quale rinnovo appartiene ciascuna voce.

Palazzo d’Accursio, sede comunale a Bologna: dettaglio della facciata, 28 maggio 2018. Foto d’archivio, non della firma del contratto. Foto: Fred Romero, originale Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale ridimensionata.

Che cosa ha certificato la Corte dei conti

Il controllo precedente alla firma è documentato nel comunicato n. 44 della Corte dei conti, del 26 ottobre. Le Sezioni riunite, nell’adunanza del 23 ottobre, hanno certificato positivamente l’ipotesi, accompagnandola con osservazioni e raccomandazioni.

La Corte quantifica l’aumento a regime nel 5,4%, con una media mensile pro capite di 136,61 euro. Gli oneri indicati sono 323,47 milioni per il 2025, 654,14 milioni per il 2026 e 971,44 milioni per il 2027, fino a 982 milioni annui a regime. Sono grandezze aggregate: né il costo complessivo né la media descrivono quanto spetta al singolo dipendente.

Le quattro aree e le decorrenze del tabellare

La scheda pubblicata oggi dalla CISL FP riporta questi incrementi mensili lordi del solo tabellare, a regime dal 1° gennaio 2027, per tredici mensilità:

Incrementi tabellari dal 2027, secondo le tabelle CISL FP Area Aumento mensile lordo Operatori 108,95 euro Operatori esperti 113,53 euro Istruttori 127,63 euro Funzionari ed Elevata qualificazione 138,52 euro

Gli incrementi decorrono in tre passaggi: dal 1° gennaio 2025, con rideterminazione dal 1° gennaio 2026 e valore pieno dal 1° gennaio 2027. L’indennità di comparto segue un’altra scadenza: la stessa fonte colloca i nuovi incrementi al 1° luglio 2027. Il tabellare della tabella e l’indennità vanno quindi letti separatamente, senza anticipare a oggi tutti gli effetti futuri.

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Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dietro il monumento a Leonardo da Vinci: 10 aprile 2009. Foto d’archivio, non della firma del contratto. Foto: Bernt Rostad, originale Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale ridimensionata.

Come leggere arretrati e prossimo cedolino

Il primo controllo utile è sull’area di inquadramento; il secondo sul periodo cui si riferisce il conteggio. Un importo mensile a regime non equivale automaticamente alla somma ancora da ricevere per ciascun mese precedente. Le tabelle sindacali espongono infatti anche l’indennità di vacanza contrattuale già percepita.

Per confrontare un prospetto personale con le cifre pubblicate, conviene tenere distinti aumento del tabellare, anticipazioni già erogate, arretrati e indennità. In caso di differenze, la richiesta all’ufficio personale può riguardare precisamente il periodo liquidato e le somme già considerate. Questi valori lordi non sono una stima del netto, né una promessa di accredito nel cedolino di dicembre: nelle comunicazioni primarie consultate non emerge un calendario unico dei pagamenti.

Anche tutele e formazione, oltre agli aumenti

La nota CISL segnala inoltre strumenti di confronto sull’intelligenza artificiale, miglioramenti per genitorialità e caregiver e un ruolo maggiore della formazione. La stessa organizzazione richiama le risorse aggiuntive previste per i Comuni: 50 milioni nel 2027 e 100 milioni dal 2028. Questi stanziamenti hanno un orizzonte diverso dall’accredito immediato degli arretrati.

Per il contesto sui salari è disponibile il nostro approfondimento sulle retribuzioni in Italia; gli altri aggiornamenti sul lavoro sono nella sezione Economia.

Fonti e crediti

Verifica del 28 ottobre 2026: comunicazioni CISL e CISL FP della stessa giornata e comunicato 44 della Corte dei conti del 26 ottobre, collegati nei paragrafi pertinenti. Le cifre per area sono attribuite alle tabelle sindacali; non è stato acquisito il testo definitivo dal portale ARAN, risultato non raggiungibile. Le foto d’archivio illustrano sedi comunali e non documentano la firma: originali, autori, date e licenze sono nelle didascalie.