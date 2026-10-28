MAUTO, tre mostre dal 28 ottobre: date e biglietti a Torino

Al MAUTO di Torino tre percorsi tra fotografia, Pop Art e automobili: scadenze diverse, biglietto intero di 18 euro e indicazioni per la visita.

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Da oggi, 28 ottobre 2026, il MAUTO di Torino propone tre percorsi dedicati all’incontro tra automobili e arti visive. Il programma L’arte è ovunque comprende una mostra fotografica, una personale di Gerald Laing e un nuovo capitolo di Convergenze, inserito nella collezione permanente. Per organizzare una visita conta distinguere le scadenze: le due mostre temporanee terminano in giorni diversi e il museo indica un biglietto che comprende anche le esposizioni.

Esterno del MAUTO a Torino, fotografia d’archivio del 23 ottobre 2019; non documenta le mostre del 2026. Foto: Guilhem Vellut / Flickr, CC BY 2.0. Riproduzione senza ritagli; conversione tecnica del sito.

Fotografia e Pop Art: due mostre, due scadenze

Serie Limitata. Paesaggi mobili in fotografia, curata da Philippe Séclier e Lorenza Bravetta, è in calendario dal 28 ottobre al 4 aprile 2027. Il percorso affronta il rapporto tra automobile, città, architettura e paesaggio attraverso la fotografia e la ricerca artistica, dagli anni Cinquanta a oggi. Alle immagini si affiancano cinque supercar costruite in piccole serie, dagli anni Ottanta agli anni Venti del XXI secolo: un confronto fra la ripetizione delle immagini e la rarità degli oggetti.

La Project Room ospita invece Gerald Laing. Full Speed, a cura di Elena Geuna e in collaborazione con The Estate of Gerald Laing. La chiusura è fissata al 7 marzo 2027, come conferma anche Turismo Torino e Provincia. Dragster, piloti e vetture da corsa diventano soggetti della Pop Art: il museo presenta la rassegna come la prima monografica italiana dedicata all’artista britannico.

La conseguenza pratica è semplice: chi vuole visitare entrambe le mostre nello stesso viaggio deve scegliere una data entro il 7 marzo. Attendere la fine di marzo permetterebbe ancora di vedere Serie Limitata, secondo il calendario pubblicato, ma oltrepasserebbe la scadenza di Full Speed.

Convergenze entra nel percorso permanente

Il terzo progetto, Convergenze 2026, porta opere contemporanee fra le automobili della collezione, in collaborazione con il MAXXI. La presentazione dello studio che cura la comunicazione dell’iniziativa lo distingue dalle due esposizioni temporanee. La sua presenza nel programma non autorizza ad attribuirgli automaticamente la stessa data finale di aprile.

È una distinzione utile anche per orientarsi nelle sale: si passa dalle fotografie di Serie Limitata alla pittura di Laing, mentre Convergenze interviene sul rapporto con le vetture già raccolte dal museo. I tre titoli descrivono esperienze espositive differenti.

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Dettaglio di un’auto fotografata al MAUTO il 26 ottobre 2024: immagine d’archivio, non delle nuove mostre. Foto: Stefano Cravero / Flickr, CC BY-SA 2.0. Riproduzione senza ritagli; conversione tecnica del sito, immagine distribuita con la medesima licenza.

Quanto costa e come programmare l’ingresso

Nella pagina ufficiale per la visita, consultata il 28 ottobre, il MAUTO indica 18 euro per l’intero, comprensivo di museo e mostre temporanee. Il ridotto costa 15 euro per le categorie elencate, fra cui over 65 e visitatori dai 18 ai 25 anni; il biglietto dai 6 ai 17 anni è di 8 euro. Per esempio, due adulti a tariffa intera e un ragazzo con biglietto Young spenderebbero complessivamente 44 euro, prima di eventuali agevolazioni spettanti.

L’orario ordinario è 10–14 il lunedì e 10–19 dal martedì alla domenica, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. La sede è in corso Unità d’Italia 40. Per arrivare dalle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, il museo suggerisce la metropolitana 1 fino a Lingotto e poi il percorso a piedi lungo via Nizza e via Garessio.

Per scuole e gruppi oltre dieci persone è richiesta la prenotazione. Prima di partire conviene ricontrollare sul sito ufficiale eventuali variazioni e condizioni delle riduzioni. Le immagini qui pubblicate documentano il museo in anni precedenti e non l’allestimento inaugurato questa settimana.

Altre notizie sul settore sono raccolte negli archivi Auto e Motori di LSDI.

Fonti e crediti verificabili

Informazioni verificate il 28 ottobre 2026 sulle schede MAUTO di Serie Limitata e Full Speed, sulla guida alla visita, sul programma PCM Studio e sulla scheda Turismo Torino e Provincia. Il totale di 44 euro è un calcolo redazionale sulle tariffe indicate. Fotografie d’archivio: Guilhem Vellut, CC BY 2.0; Stefano Cravero, CC BY-SA 2.0. Pagine originali e licenze sono collegate nelle didascalie.