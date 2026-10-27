KTM 2027: cruise opzionale sulla 390 R, cambio AMT sulla GT EVO

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KTM ha annunciato il 27 ottobre gli aggiornamenti della gamma 2027 che porterà a EICMA: la 390 Adventure R avrà un nuovo comando sinistro predisposto per il cruise control opzionale; la 1390 Super Duke GT EVO adotterà il cambio AMT, utilizzabile in modalità manuale o automatica. Sono dettagli tecnici già comunicati dalla casa, prima della conferenza milanese del 3 novembre.

Per chi sta valutando un acquisto, il punto è distinguere dotazioni, versioni e tempi annunciati. Il comunicato internazionale KTM del 27 ottobre, riscontrato da Motopress nello stesso giorno, non pubblica un nuovo listino italiano: non consente quindi di attribuire un prezzo alle novità né di garantire una data di consegna in Italia.

390 Adventure R: il cruise è opzionale

Sulla 390 Adventure R il cambiamento riguarda il blocchetto dei comandi sul lato sinistro del manubrio, che permette l’attivazione opzionale del cruise control. La precisazione conta: l’annuncio non descrive questa funzione come dotazione di serie e non ne indica il costo. Chi confronta un preventivo dovrà quindi controllare se l’attivazione sia compresa nella specifica offerta.

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Per la 390 Adventure X sono invece annunciati due nuovi abbinamenti cromatici e una strumentazione TFT. KTM colloca l’arrivo dopo EICMA, indicativamente intorno a dicembre. È la previsione del comunicato internazionale, non una conferma separata delle disponibilità dei concessionari italiani. Le novità della R non vanno automaticamente attribuite alla X: il passaggio sul cruise riguarda espressamente la prima.

KTM 390 Adventure R MY2025: foto d’archivio dal comunicato del 30 gennaio 2025; non documenta i comandi della MY2027. Foto: KTM. Originale · Licenza editoriale KTM Press Center.

Super Duke GT EVO: cosa cambia con l’AMT

La casa indica l’inizio del 2027 per l’arrivo in concessionaria della 1390 Super Duke GT, presentata per la prima volta a EICMA 2024. L’annuncio odierno aggiorna dunque il programma di una moto già mostrata, oltre a descriverne le versioni: non è la prima presentazione del progetto.

Per la GT vengono indicati un display touchscreen TFT da 8,8 pollici con navigazione cartografica utilizzabile offline, parabrezza regolabile di serie, supporto SP Connect integrato e una sella rivista per il comfort sulle lunghe percorrenze. Sono le caratteristiche dichiarate dal costruttore, non il risultato di una prova su strada della nuova gamma.

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La GT EVO aggiunge la trasmissione AMT, sigla di Automated Manual Transmission. Nel funzionamento descritto da KTM il pilota può scegliere la selezione manuale delle marce oppure il cambio completamente automatico, senza dover azionare la frizione. L’AMT è attribuito alla EVO: il comunicato non lo assegna indistintamente a tutte le Super Duke GT.

KTM 1390 Super Duke GT nella presentazione del 2024 come MY2025: foto d’archivio, non della GT EVO 2027. Foto: KTM / Philip Platzer. Originale · Licenza editoriale KTM Press Center.

Le altre modifiche e le informazioni ancora mancanti

Sulle 1390 Super Duke R e R EVO arrivano due nuove livree, aggiornamenti all’interfaccia del TFT da 8,8 pollici, nuovi comandi al manubrio e pinze freno Brembo HyPure. La 790 Adventure passa invece a una colorazione nera che sostituisce le precedenti proposte arancione e bianca. Per 390 SMC R, 390 Enduro R, 125 SMC e 125 Enduro sono annunciate nuove colorazioni, senza trasformarle in cambiamenti meccanici non documentati.

KTM ha fissato la conferenza al 3 novembre, ore 10:45 CET, padiglione 22, stand E08. Il comunicato rimanda a quell’appuntamento ulteriori informazioni sul fuoristrada: i dettagli non ancora svelati restano tali. Per il mercato italiano rimangono da verificare prezzi, costo degli optional e disponibilità delle singole versioni. Le altre notizie del settore sono raccolte nella sezione Moto e nell’archivio Motori.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 27 ottobre 2026: KTM, annuncio gamma 2027 del 27 ottobre; Motopress, riscontro del 27 ottobre. Fotografie d’archivio dai comunicati KTM sulla 1390 Super Duke GT, 5 novembre 2024, e sulla 390 Adventure, 30 gennaio 2025. Le fotografie illustrano i modelli delle precedenti presentazioni, non le dotazioni 2027. Riproduzione per uso giornalistico secondo le condizioni del KTM Press Center; crediti nelle didascalie.