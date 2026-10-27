Mazda, vernice in omaggio fino al 7 novembre: condizioni e costi delle rate

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Mazda Italia ha annunciato il 26 ottobre 2026 una promozione che azzera il sovrapprezzo della vernice metallizzata su tutta la gamma, compresa la tinta Soul Red Crystal. La scadenza è il 7 novembre 2026, con immatricolazione della vettura entro il 31 dicembre. Il vantaggio dichiarato arriva fino a 1.650 euro: è un massimo legato alla verniciatura, non una somma in contanti riconosciuta indistintamente a ogni acquisto.

Il comunicato della casa precisa che l’omaggio si aggiunge alle promozioni già in corso. La notizia, ripresa il 26 ottobre anche da QN Motori, riguarda quindi una nuova condizione commerciale italiana, non il debutto di un modello o un incentivo pubblico.

Mazda CX-30 2.0 S 2021: foto d’archivio del 15 gennaio 2022 in Cile, non un esemplare del model year 2027. Foto: RL GNZLZ / Flickr, CC BY-SA 2.0. Ridimensionamento e conversione in WebP, senza ritaglio; immagine distribuita con la stessa licenza.

Due scadenze da tenere separate

Per valutare l’offerta bisogna distinguere il termine della campagna, 7 novembre, da quello previsto per l’immatricolazione, 31 dicembre. Il comunicato non certifica che qualsiasi configurazione ordinata oggi possa essere consegnata in tempo. Nel preventivo vanno perciò identificati modello, allestimento, tinta, disponibilità dell’esemplare e applicazione dell’omaggio.

Il tetto di 1.650 euro non dimostra che ogni colore abbia quel prezzo. Conviene chiedere che il documento distingua il costo ordinario della vernice dal suo azzeramento e dagli altri sconti. Un prezzo promozionale collegato a permuta e finanziamento va inoltre confrontato con un preventivo che riporti le stesse condizioni.

CX-5: la rata da 259 euro non esaurisce il costo

Per la CX-5 2.5 mild hybrid Centre-Line, due ruote motrici, 141 CV e cambio automatico, la nota finanziaria dell’annuncio riporta un listino di 40.700 euro e un prezzo promozionale con finanziamento di 37.200 euro. L’esempio comprende un anticipo di 6.800 euro, 36 rate da 258,73 euro e una maxi rata finale di 24.013 euro. Il TAN è 2,989%, il TAEG 3,850%.

L’importo totale del credito indicato è 30.400 euro; il totale dovuto al finanziatore, comprensivo dei costi riportati nell’esempio, è 33.575,77 euro. La differenza è 3.175,77 euro. Sommando l’anticipo al totale dovuto si arriva a 40.375,77 euro: è un calcolo redazionale sulle cifre pubblicate, nell’ipotesi di pagamento anche della maxi rata, non una nuova offerta o il costo completo di possesso dell’auto.

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La nota richiede l’approvazione di Santander Consumer Bank e rimanda alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Prima di firmare resta necessario verificare il preventivo completo, le voci incluse e gli eventuali costi ulteriori. Il solo importo mensile non consente di confrontare due finanziamenti con anticipi o saldi finali differenti.

Mazda CX-30 2027, immagine stampa del comunicato del 15 ottobre 2026; la vettura illustrata non identifica l’allestimento del preventivo. Credito: Mazda Motor Italia / Mazda. Uso giornalistico ed editoriale consentito dal punto 5 delle condizioni Mazda. Conversione in WebP, senza ritaglio.

CX-30: perché i due prezzi nel comunicato vanno distinti

Per la CX-30 il testo del 26 ottobre presenta il modello 2027 da 24.950 euro, ma la nota finanziaria allegata cita un prezzo promozionale di 23.950 euro e un diverso esempio. Le due cifre non vanno fuse in un unico piano di pagamento.

Il precedente annuncio specifico della CX-30 2027, del 15 ottobre, associa invece i 24.950 euro alla Prime Line 140 CV, con permuta e finanziamento Mazda Advantage; precisa IVA e messa su strada incluse, IPT esclusa. Per una proposta attuale serve dunque un preventivo riferito espressamente al model year e all’allestimento scelti. Dalla discordanza non si può dedurre un ulteriore ribasso.

La distinzione fra presentazione, ordine e consegna resta centrale anche nel confronto fra i nuovi modelli. Per il contesto della domanda italiana, il nostro approfondimento sul mercato e sui prezzi affronta un tema diverso dalle condizioni del singolo contratto.

Fonti e crediti

Verifica del 27 ottobre 2026: annuncio Mazda Italia del 26 ottobre, nota finanziaria inclusa, comunicato CX-30 del 15 ottobre e articolo QN Motori del 26 ottobre, collegati nel testo. Le fotografie hanno funzione illustrativa: la prima è d’archivio; la seconda proviene dal comunicato del modello 2027. Originali, autori e condizioni di riuso sono indicati nelle rispettive didascalie.