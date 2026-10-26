Leone XIV, confermato il viaggio in Sudamerica dal 6 al 17 novembre

La Santa Sede conferma il viaggio di Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù. Le date delle tappe, il rientro in Italia e l’agenda dopo i controlli.

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Il viaggio di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù è confermato dal 6 al 17 novembre 2026. La Sala Stampa della Santa Sede lo ha comunicato oggi, 26 ottobre, dopo le valutazioni dell’équipe che segue il recupero del Pontefice. La trasferta si svolgerà secondo il programma già pubblicato: la novità riguarda quindi la conferma degli impegni dopo l’intervento, mentre le destinazioni erano state annunciate in precedenza.

La cupola di San Pietro in Vaticano. Foto d’archivio pubblicata il 29 marzo 2021; non documenta la giornata dell’annuncio. Gabriella Clare Marino, Unsplash, Unsplash License. Immagine integrale ridimensionata.

La conferma dopo i controlli, senza modifiche annunciate al viaggio

La comunicazione riportata da Vatican News riferisce che il medico personale Luigi Carbone non ravvisa, alla luce degli esami e del quadro clinico attuale, controindicazioni alla partenza. Il Papa continua a seguire le indicazioni dei curanti e alterna il ritorno alle attività con adeguati periodi di riposo.

Il Policlinico Gemelli ripubblica lo stesso aggiornamento: il recupero postoperatorio procede favorevolmente. La nota richiama anche gli accertamenti che avevano indicato una patologia localizzata e l’assenza di necessità di ulteriori trattamenti oncologici. Questi ultimi elementi erano già al centro del precedente articolo di LSDI sugli esami definitivi.

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Il passaggio di oggi aggiunge dunque una decisione precisa sull’agenda internazionale. Le valutazioni sanitarie restano quelle comunicate dai curanti e non consentono di ricostruire una prognosi completa o il calendario dei controlli futuri. Anche il ritorno agli appuntamenti pubblici viene descritto come graduale e concordato con i medici.

Le tappe: prima Uruguay, poi Argentina e Perù

Per orientarsi nelle date occorre tornare al programma pubblicato il 21 settembre, richiamato dalla conferma odierna. Le giornate di trasferimento comprendono impegni in due Paesi: ecco perché alcune date si sovrappongono.

Uruguay, 6–8 novembre: arrivo a Montevideo, appuntamenti anche a Paysandú e Florida; il pomeriggio dell’8 è previsto il trasferimento a Buenos Aires.

arrivo a Montevideo, appuntamenti anche a Paysandú e Florida; il pomeriggio dell’8 è previsto il trasferimento a Buenos Aires. Argentina, 8–11 novembre: il calendario comprende Buenos Aires, Claypole, Córdoba e Luján. L’11 novembre il viaggio prosegue verso Lima.

il calendario comprende Buenos Aires, Claypole, Córdoba e Luján. L’11 novembre il viaggio prosegue verso Lima. Perù, 11–16 novembre: sono previste tappe a Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa e Callao. A Chiclayo Leone XIV ritroverà la diocesi di cui è stato vescovo.

Il rientro in Italia è previsto il 17 novembre, dopo la partenza da Lima il giorno precedente. Per seguire l’ultima giornata è quindi utile distinguere la conclusione degli impegni in Perù dalla data dell’arrivo a Fiumicino. Il programma comprende celebrazioni, incontri con le autorità e con le comunità locali, oltre a visite a realtà assistenziali.

Leone XIV con Luiz Inácio Lula da Silva e Janja in Vaticano, 13 ottobre 2025. Foto d’archivio: non ritrae la visita del 2026, che riguarda Uruguay, Argentina e Perù. Ricardo Stuckert/PR, Flickr originale, CC BY-SA 4.0. Immagine integrale ridimensionata.

Assisi resta un appuntamento distinto

La conferma della trasferta di novembre non modifica automaticamente gli impegni dei prossimi giorni. Nel resoconto ANSA del 26 ottobre resta indicata l’assenza del Papa dall’incontro interreligioso di Assisi del 27 ottobre, al quale invierà un videomessaggio.

Per gli orari della conclusione dell’incontro umbro e i collegamenti disponibili, LSDI ha già raccolto il programma delle dirette da Assisi. Sono due piani da tenere separati quando si consulta l’agenda: la partecipazione a un evento vicino e la conferma di una visita internazionale successiva.

Fonti e crediti

Verifica del 26 ottobre 2026: Vatican News, aggiornamento odierno; Gemelli, comunicazione odierna; Vatican News, programma di settembre; ANSA, riscontro e agenda.

Fotografie d’archivio visionate, non riferite al viaggio annunciato: Gabriella Clare Marino, originale Unsplash, Unsplash License; Ricardo Stuckert/PR, originale Flickr, CC BY-SA 4.0. Immagini integrali ridimensionate.