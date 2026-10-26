Mein Schiff 3, crociera alle Canarie cancellata dopo la collisione

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La crociera alle Canarie della Mein Schiff 3 è stata cancellata dopo la collisione avvenuta domenica 25 ottobre nel porto tedesco di Bremerhaven. Lo comunica TUI Cruises nell’avviso ufficiale del 26 ottobre, aggiornato alle 11:00: i danni richiedono lavori in un cantiere navale. La compagnia sta ancora valutando le conseguenze sulle partenze successive.

Secondo la polizia di Brema, nell’incidente sono rimaste coinvolte anche due portacontainer e non si sono verificati feriti né infiltrazioni d’acqua. Per tutte e tre le navi è stato disposto il divieto di lasciare il porto.

La Mein Schiff 3 a Lisbona il 15 ottobre 2017: foto d’archivio, precedente all’incidente. Foto: Enrico Strocchi / Flickr, CC BY-SA 2.0. Nessuna modifica al file scaricato.

La crociera cancellata e le partenze ancora da valutare

La decisione di TUI riguarda il viaggio verso le Canarie appena iniziato. Nell’avviso, la società spiega che la Mein Schiff 3 è ancora alla banchina di Bremerhaven e che le verifiche tecniche, avviate subito dopo l’incidente, proseguono. È già accertata la necessità di riparazioni in cantiere, mentre il quadro completo degli interventi deve essere definito.

Per chi ha una prenotazione, il punto decisivo è distinguere questa cancellazione dalle crociere successive. TUI precisa che soltanto dopo la valutazione dei danni e la preparazione dei lavori potrà stabilire se altre partenze saranno interessate e in quale misura. L’aggiornamento delle 11:00 non indica una data certa di ritorno in servizio.

La compagnia si impegna a informare direttamente i clienti quando disporrà di elementi affidabili sulla loro specifica partenza. Nello stesso avviso non sono dettagliati importi, scadenze o procedure di rimborso: attribuire già un trattamento economico uniforme a tutte le prenotazioni andrebbe oltre le informazioni pubblicate.

Che cosa ricostruisce la polizia

Il comunicato della polizia di Brema del 26 ottobre, ore 8:20, colloca l’incidente alle 17:30 di domenica, all’altezza della Stromkaje. La nave da crociera aveva lasciato il terminal con l’assistenza di rimorchiatori quando una raffica l’ha spinta verso due portacontainer ormeggiate.

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Il mercantile più piccolo ha riportato danni lievi; quello maggiore danni consistenti alla fiancata sinistra e alle strutture che guidano i container. Le lesioni descritte dalla polizia si trovano diversi metri sopra la linea di galleggiamento. Sulla nave passeggeri sono state danneggiate scialuppe, relative gru e parte dello scafo esterno.

La Mein Schiff 3 ha interrotto la navigazione ed è rientrata al terminal. Il provvedimento che impedisce la partenza riguarda tutte le tre imbarcazioni. Le indagini della polizia marittima continuano: la ricostruzione della raffica e dei danni non costituisce un accertamento definitivo di eventuali responsabilità.

Poppa della Mein Schiff 3 a Saint Martin il 15 novembre 2023, durante una pulizia: foto d’archivio, non delle riparazioni dopo l’incidente. Foto: A Guy Named Nyal / Flickr, CC BY-SA 2.0. Nessuna modifica al file scaricato.

I passeggeri e le informazioni da seguire

Il resoconto NDR pubblicato da Tagesschau e aggiornato alle 11:29 conferma la cancellazione. Citando TUI Cruises, indica 2.428 ospiti e 922 membri dell’equipaggio a bordo al momento dell’incidente: complessivamente 3.350 persone. Lo stesso servizio riferisce che in mattinata i passeggeri sono stati informati di rientrare a casa.

Per chi segue la vicenda dall’Italia, la pagina ufficiale in tedesco permette di controllare gli aggiornamenti della compagnia senza affidarsi a video o rilevazioni della posizione della nave. La presenza in porto, da sola, non dà indicazioni sui tempi delle riparazioni o sull’esito di una prenotazione futura. Su LSDI sono disponibili anche gli aggiornamenti della sezione Viaggi e le altre notizie di Cronaca.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 26 ottobre 2026: avviso TUI Cruises delle 11:00, comunicato originale della polizia di Brema delle 8:20 e resoconto NDR/Tagesschau delle 11:29, collegati nel testo. Le due fotografie sono d’archivio e non documentano la collisione o i danni attuali; autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.