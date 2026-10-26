Assisi, il messaggio di Mattarella e i sei forum di oggi in streaming

Il messaggio di Mattarella del 25 ottobre e le dirette da Assisi: sei forum oggi, orari italiani e cerimonia conclusiva del 27 ottobre.

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Sergio Mattarella ha inviato il 25 ottobre un messaggio all’incontro internazionale per la pace di Assisi, richiamando la responsabilità di governi, istituzioni e cittadini davanti ai conflitti. L’iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio prosegue oggi, lunedì 26 ottobre, con i forum di dialogo: sei appuntamenti saranno trasmessi online. Per chi vuole seguirli da casa, il calendario ufficiale distingue gli incontri delle 9:30 da quelli del pomeriggio, con collegamenti in italiano e inglese.

Il messaggio del Presidente: una responsabilità condivisa

Nel messaggio pubblicato da Sant’Egidio, Mattarella definisce l’inerzia davanti alle guerre «ingiustificabile». Il Presidente insiste sul fatto che conflitti, ingiustizie e sopraffazioni derivano dalle azioni umane: anche l’impegno per superarli richiede quindi scelte e responsabilità delle persone. La ricostruzione del diritto e della libertà chiama in causa le istituzioni, ma il testo assegna un ruolo anche ai singoli.

La fiducia tra comunità diverse, nel ragionamento del Capo dello Stato, può crescere attraverso dialogo, solidarietà e rispetto reciproco. Il ringraziamento agli organizzatori riguarda la continuità degli incontri internazionali, mantenuta mentre aumentavano il peso delle guerre e le diseguaglianze. È un intervento distinto dal precedente richiamo di Mattarella alla scuola come luogo di integrazione, del quale LSDI ha già scritto.

ANSA, nel resoconto del 25 ottobre, conferma il messaggio e il riferimento all’incontro convocato da Giovanni Paolo II quarant’anni fa. In quel passaggio Mattarella ribadisce l’incompatibilità tra la fede e l’uccisione, lo sfruttamento o la sottomissione delle persone in nome della religione.

I sei forum di oggi: come scegliere la diretta

La pagina ufficiale delle trasmissioni raccoglie i link ai singoli appuntamenti. Tutti gli orari indicati sono italiani. Le sessioni si sovrappongono in parte: conviene aprire il collegamento del tema che interessa, scegliendo la lingua desiderata.

Alle 9:30 , tre dirette parallele: il confronto sulla pace nell’epoca della forza, lo spazio dedicato alle domande dei bambini e il dibattito su media, narrazioni e potere digitale.

, tre dirette parallele: il confronto sulla pace nell’epoca della forza, lo spazio dedicato alle domande dei bambini e il dibattito su media, narrazioni e potere digitale. Alle 16 , due collegamenti: uno sul rapporto tra umanità e tecnologia, l’altro sulla tutela delle persone e del pianeta.

, due collegamenti: uno sul rapporto tra umanità e tecnologia, l’altro sulla tutela delle persone e del pianeta. Alle 17, il forum dedicato a San Francesco e alla pace.

Questi sei incontri costituiscono la selezione trasmessa lunedì: il numero non coincide con l’intero programma. Il comunicato degli organizzatori del 23 ottobre prevede infatti 24 forum complessivi tra il 26 e la mattina del 27 ottobre, su questioni che comprendono anche migrazioni, democrazia e disarmo.

Martedì la conclusione, con un messaggio di Leone XIV

L’incontro si chiuderà il 27 ottobre. Il calendario delle dirette indica alle 15:30 la preghiera dei cristiani al Sacro Convento e alle 16:15 la cerimonia conclusiva nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco. Per la conclusione sono previsti collegamenti in sei lingue, italiano compreso.

Sant’Egidio annuncia un messaggio di Papa Leone XIV, che non parteciperà in presenza su consiglio dei medici. Questa informazione riguarda le modalità dell’appuntamento: per il quadro sanitario già reso pubblico rimandiamo al precedente aggiornamento di LSDI sulle comunicazioni dei curanti. Il programma di Assisi permette di verificare le dirette e i luoghi, senza dedurre ulteriori informazioni cliniche né anticipare il contenuto dei messaggi ancora attesi.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 26 ottobre 2026: Sant’Egidio, messaggio di Mattarella del 25 ottobre; ANSA, riscontro del messaggio; calendario ufficiale di dirette e lingue; comunicato organizzativo del 23 ottobre.

Fotografie d’archivio, entrambe visionate: Pedro França/Agência Senado, Brasilia 15 luglio 2024, originale Flickr, CC BY 2.0; Carlo “Granchius” Bonini, Assisi 25 ottobre 2009, originale Flickr, CC BY-SA 2.0. Immagini integrali; la prima è ridimensionata, la seconda conserva cornice e firma dell’autore.