Campi Flegrei, piano da 1 miliardo: cosa cambia per le case

Il nuovo decreto sui Campi Flegrei non promette di cancellare il rischio, ma sposta il baricentro sulla prevenzione: case, scuole, infrastrutture e servizi essenziali entrano in un piano decennale pensato per convivere con il bradisismo senza lasciare famiglie e comuni soli davanti a scosse e sgomberi.
Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato un Piano straordinario per l’area flegrea e ha previsto due fondi da 50 milioni di euro l’anno per dieci anni, uno per il patrimonio privato e uno per quello pubblico. In pratica, la cornice economica sale a un miliardo nel decennio, con una governance affidata al presidente della Regione Campania come commissario straordinario fino al 2036.
Cosa prevede il piano
Il provvedimento riguarda i comuni di Bacoli, Napoli, Pozzuoli e Monte di Procida. La novita’ non e’ solo lo stanziamento, ma il metodo: un commissario unico, una struttura di supporto, ordinanze operative e una Conferenza permanente chiamata a pesare sugli strumenti urbanistici e sui progetti pubblici. L’obiettivo dichiarato e’ ridurre la vulnerabilita’ sismica, riparare gli immobili danneggiati, riqualificare edifici e infrastrutture, e rafforzare la risposta di protezione civile.
Per le abitazioni private il punto piu’ concreto e’ la possibilita’ di contributi per riparazione e riqualificazione sismica degli edifici con almeno un’abitazione principale, se danneggiati e sgomberati dopo l’entrata in vigore del decreto. Le somme non concorreranno alla formazione del reddito imponibile, ma saranno sottoposte a controlli a campione. E’ una scelta che prova a tenere insieme sostegno economico e verifiche, in un’area dove gli interventi edilizi non possono essere trattati come una pratica ordinaria.
Il piano tocca anche l’urbanistica: nei comuni interessati il nuovo consumo di suolo potra’ essere previsto solo in casi eccezionali, motivati da riduzione del rischio, protezione civile o servizi essenziali, e solo quando non sia tecnicamente o economicamente possibile riqualificare aree gia’ edificate. Per un territorio densamente abitato, e’ uno dei passaggi piu’ sensibili.
Perche’ cambia la gestione del rischio
La Protezione civile ricorda che la zona di intervento bradisismico comprende circa 85 mila abitanti tra Pozzuoli, Bacoli e parti di Napoli, mentre la zona ristretta supera i 33 mila residenti. Il punto politico e operativo e’ tutto qui: il bradisismo non e’ un terremoto isolato, ma una crisi ripetitiva legata alla dinamica della caldera, con deformazioni del suolo, sismicita’ e possibili danni a edifici e infrastrutture.
Il ministro Nello Musumeci ha definito il piano una svolta fondata sulla “convivenza consapevole con il rischio”: lo Stato, ha spiegato, non puo’ promettere l’eliminazione del pericolo, ma deve ridurre esposizione e vulnerabilita’, preparare la popolazione e ricostruire cio’ che e’ stato danneggiato. Tradotto per i residenti: piu’ controlli sugli edifici, piu’ esercitazioni, piu’ attenzione alle vie di fuga e alla tenuta dei servizi.
La ricaduta immediata sara’ amministrativa: servono decreti attuativi, priorita’ tecniche, graduatorie chiare e cantieri sostenibili. Ma il segnale e’ gia’ leggibile. Dopo anni di misure frammentate, il governo prova a costruire una cornice lunga, con fondi annuali e una catena decisionale meno dispersa.
Conclusioni finali
Per i Campi Flegrei la vera svolta non sara’ il titolo del decreto, ma la velocita’ con cui i fondi diventeranno verifiche, lavori e protezione reale per chi abita sopra una caldera attiva. Il piano da 1 miliardo mette nero su bianco che il rischio non si archivia: si misura, si riduce e si governa. Ora il banco di prova saranno case, scuole, infrastrutture e tempi di attuazione.
Fonti
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