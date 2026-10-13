Civita e Bolsena capitale 2028: cosa cambia per i borghi

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Civita di Bagnoregio e Bolsena diventano un caso nazionale: la candidatura congiunta della Tuscia è stata indicata come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. La notizia pesa più di un semplice titolo culturale, perché porta in due piccoli centri un contributo pubblico da 1 milione di euro, un calendario di eventi da costruire e una prova delicata: trasformare attenzione, visitatori e opere in sviluppo stabile, senza schiacciare borghi già fragili.

L’annuncio, arrivato dal Ministero della Cultura e rilanciato da fonti giornalistiche nazionali, chiude la selezione tra le finaliste. Civita e Bolsena hanno superato Capri, Padova e Pozzuoli con il progetto “Arte che viene, arte che va”. Ora il passaggio formale atteso è il conferimento del titolo con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura.

Perché la scelta pesa sulla Tuscia

La forza della decisione sta nel profilo dei due luoghi. Civita di Bagnoregio, nota per la rupe di tufo e per il ponte pedonale che la collega al resto del territorio, è da anni il simbolo italiano della bellezza esposta all’erosione e alla pressione turistica. Bolsena, affacciata sull’omonimo lago vulcanico, aggiunge un paesaggio diverso: acqua, centro storico, cammini, economia di accoglienza.

Civita di Bagnoregio vista dal belvedere. Foto: Esniom/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La candidatura congiunta, proprio per questo, non racconta solo una città vincitrice. Racconta una rete territoriale che prova a usare l’arte contemporanea come leva per rigenerare spazi, richiamare pubblico e dare continuità a un’area spesso letta solo come destinazione da gita. È un cambio di scala: non più soltanto cartolina, ma laboratorio culturale.

Cosa cambia con il titolo del 2028

Il primo effetto concreto è economico. Il bando della Capitale italiana dell’arte contemporanea prevede un finanziamento di 1.000.000 di euro per realizzare progetti dedicati alle arti visive, a mostre, festival, rassegne e interventi su spazi destinati alla fruizione culturale. Non è una somma risolutiva per tutte le necessità di un territorio, ma è abbastanza alta da orientare scelte, appalti, partnership e calendario.

Il secondo effetto riguarda la visibilità. Nel 2028 Civita e Bolsena potranno presentarsi a turisti italiani e stranieri con un marchio riconoscibile, legato non solo al patrimonio storico ma anche alla produzione contemporanea. Questo può allungare la stagione, spostare parte dei flussi fuori dai fine settimana più congestionati e creare nuove ragioni di visita per chi già conosce la Tuscia.

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Il terzo effetto è più difficile da misurare: la pressione sulla governance. Il titolo funziona solo se enti locali, operatori culturali, imprese turistiche, associazioni e cittadini riescono a muoversi nello stesso perimetro. Senza coordinamento, il rischio è disperdere l’occasione in singoli eventi. Con una regia solida, invece, il 2028 può lasciare infrastrutture culturali, relazioni professionali e competenze utili anche dopo l’anno del titolo.

I rischi: overtourism, fragilità e opere da rendere durature

La vittoria apre anche una domanda scomoda: quanta attenzione può reggere un borgo fragile? Civita vive da tempo il paradosso dei luoghi iconici: più diventano famosi, più devono proteggere accessi, servizi, manutenzione e qualità dell’esperienza. L’arte contemporanea può aiutare se distribuisce i flussi, crea percorsi tra più comuni e valorizza aree meno battute; può diventare un problema se concentra tutto sullo scatto veloce e sul consumo del paesaggio.

Per Bolsena la sfida è diversa ma collegata. Il lago offre spazio e capacità ricettiva, ma richiede attenzione ambientale. Eventi, installazioni e festival dovranno misurarsi con mobilità, rifiuti, tutela delle sponde e compatibilità con la vita quotidiana dei residenti. La vera posta in gioco è evitare che il titolo resti una vetrina temporanea: il finanziamento pubblico deve produrre effetti leggibili anche quando i riflettori si spegneranno.

Il lago di Bolsena, parte del contesto territoriale della candidatura. Foto: Pannerphoto/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perché interessa anche chi non vive nel Lazio

La designazione parla a molti territori italiani. Piccoli centri, borghi interni e aree non metropolitane cercano strumenti per non ridursi a destinazioni stagionali o a musei a cielo aperto. La scelta di Civita e Bolsena indica una direzione: usare la cultura contemporanea non come ornamento, ma come progetto pubblico capace di legare turismo, formazione, spazi e identità.

Per i visitatori, la conseguenza sarà pratica: tra preparazione, anteprime e programma 2028, l’area potrebbe diventare più presente nelle rotte culturali dei prossimi mesi. Per gli amministratori locali, invece, la domanda è più severa: come trasformare un titolo in servizi, percorsi, accessibilità e lavori che restino utili?

Conclusioni finali

La vittoria di Civita di Bagnoregio e Bolsena è una svolta perché porta risorse, reputazione e responsabilità in un territorio piccolo ma molto esposto. Il punto decisivo non sarà soltanto riempire il calendario del 2028, ma dimostrare che l’arte contemporanea può aiutare borghi e paesaggi fragili a crescere senza snaturarsi. Se il progetto riuscirà a distribuire benefici e flussi, la Tuscia potrà diventare un modello. Se resterà solo evento, il titolo rischierà di consumarsi in una stagione.

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