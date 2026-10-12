Vaccino antinfluenzale, svolta Regioni: cosa cambia da oggi

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La campagna del vaccino antinfluenzale 2026-2027 entra nella fase che interessa milioni di famiglie: da oggi, 12 ottobre, diverse Regioni avviano le somministrazioni o allargano l’accesso oltre le categorie prioritarie. La data non significa che in tutta Italia valga lo stesso calendario, ma segna il passaggio dalla pianificazione estiva alla prenotazione concreta tra medici di famiglia, pediatri, centri vaccinali e farmacie aderenti.

Dose di vaccino antinfluenzale in siringa preriempita. Credito: Pete/Wikimedia Commons, licenza CC0 1.0.

Il punto chiave, per chi deve decidere se muoversi subito, è semplice: l’offerta gratuita resta concentrata su over 60, bambini piccoli, donne in gravidanza, operatori sanitari, persone con patologie croniche e categorie esposte. Alcune amministrazioni, però, hanno scelto finestre più larghe o aperture progressive alla popolazione generale. Il risultato è una mappa non uniforme, nella quale controllare il portale sanitario regionale evita code, appuntamenti mancati e aspettative sbagliate.

Chi deve muoversi subito

La raccomandazione nazionale, richiamata anche da AIFA, parte da un principio di prevenzione: il vaccino va offerto dall’inizio di ottobre alle persone eleggibili e può essere somministrato anche più avanti nella stagione, soprattutto se il virus circola tardi o se il paziente fragile non si è ancora vaccinato. Non è quindi una corsa di un solo giorno, ma per le categorie a rischio anticipare riduce la probabilità di arrivare scoperti al picco invernale.

Gli anziani e chi convive con malattie respiratorie, cardiovascolari, diabete, immunodepressione o altre condizioni croniche dovrebbero partire dal proprio medico. Lo stesso vale per chi assiste persone fragili in casa: la protezione individuale ha anche un effetto pratico sul nucleo familiare, perché limita la circolazione del virus proprio dove le complicanze possono pesare di più.

Per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e per le donne in gravidanza il canale può cambiare in base all’organizzazione locale: pediatra, consultorio, centro vaccinale o prenotazione online. Qui il consiglio operativo è non affidarsi al passaparola: le Regioni pubblicano finestre diverse e, in alcuni casi, distinguono tra categorie prioritarie, farmacie e popolazione generale.

La Lombardia offre un esempio utile della fase che si apre oggi: campagna partita il 1 ottobre per categorie prioritarie, disponibilità dal 12 ottobre 2026 per tutta la popolazione e canali differenziati tra medici, pediatri, farmacie e centri vaccinali. La stessa pagina regionale ricorda che le farmacie partono dal 12 ottobre per i cittadini dai 12 anni, mentre i centri vaccinali hanno finestre specifiche per bambini e ragazzi.

Somministrazione di un vaccino in ambulatorio. Credito: SELF Magazine/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Il quadro nazionale non è identico. Secondo il calendario ricostruito da Adnkronos, il 12 ottobre è una data rilevante anche per Emilia-Romagna, Marche e Sicilia, mentre altri territori hanno iniziato prima o prevedono estensioni nei prossimi giorni. In pratica, chi vive, lavora o assiste un familiare in una Regione diversa da quella di residenza deve verificare il percorso locale prima di presentarsi in farmacia o in un ambulatorio.

Il tema non è solo sanitario, ma anche organizzativo. L’influenza può tradursi in giorni di assenza, pressione sugli studi medici e accessi evitabili nei pronto soccorso. Per questo la campagna punta a proteggere prima chi rischia ricoveri e complicanze, e poi ad ampliare la copertura dove dosi e rete territoriale lo consentono.

C’è anche un punto da chiarire: vaccinarsi non garantisce di non avere mai sintomi respiratori durante l’inverno. Serve però a ridurre il rischio di forme gravi e complicanze, soprattutto nelle persone vulnerabili. Dopo la somministrazione occorrono in genere circa due settimane perché la risposta immunitaria sia pienamente attiva, quindi aspettare il picco può rendere la protezione meno tempestiva.

Conclusioni finali

La svolta di oggi è soprattutto pratica: il vaccino antinfluenzale passa dai documenti nazionali agli appuntamenti reali. Chi rientra nelle categorie gratuite dovrebbe contattare medico, pediatra, Asl o farmacia aderente senza attendere l’arrivo dei primi focolai. Chi non rientra nei gruppi prioritari deve guardare le regole della propria Regione, perché aperture, costi e canali possono cambiare.

La bussola resta una: prima i fragili, poi l’ampliamento ordinato. In una stagione in cui il sistema sanitario territoriale è già sotto pressione, arrivare preparati non è un dettaglio amministrativo, ma un modo concreto per ridurre complicanze, assenze e accessi evitabili.

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