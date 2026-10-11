F1 Singapore, svolta Ferrari: cosa rischia Leclerc dalla prima fila

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Max Verstappen partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Singapore, ma la notizia che pesa di più per il pubblico italiano è subito dietro: Charles Leclerc scatterà secondo e Lewis Hamilton terzo, con Kimi Antonelli quarto. La qualifica ufficiale ha trasformato la gara di Marina Bay in una prova ad altissima pressione per la Ferrari: l’occasione è concreta, il margine è minimo e l’errore, su un cittadino così stretto, può costare molto più di una posizione.

Max Verstappen in pista a Singapore con Red Bull. Foto: Liauzh/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il tempo della pole è stato 1:31.373. Leclerc si è fermato a 1:31.427, appena 54 millesimi più lento, mentre Hamilton ha chiuso in 1:31.496. Dietro, Antonelli ha messo la Mercedes in quarta posizione davanti a Lando Norris, con Oscar Piastri più indietro nella top ten. È una griglia corta, nervosa, perfetta per una gara in cui partenza, strategia e safety car possono riscrivere tutto.

La griglia che cambia il GP

Singapore è una pista che perdona poco. Sorpassare non è impossibile, ma richiede differenza di passo, tempismo e gomme vive nel momento giusto. Per questo la prima fila di Leclerc vale più di un semplice piazzamento: mette la Ferrari in condizione di attaccare subito Verstappen oppure di costringerlo a gestire una gara senza respiro.

Il punto chiave è che la Ferrari non ha una sola macchina davanti. Hamilton dalla terza casella può diventare copertura strategica, minaccia al via o carta alternativa in caso di neutralizzazioni. Se i due piloti in rosso restano vicini nelle prime tornate, il muretto può giocare su undercut, overcut e ritmo differenziato. Se invece Verstappen mantiene aria pulita, il rischio è che la Red Bull costruisca il solito vantaggio nei primi giri e renda più complicato ogni piano.

Per Leclerc, dunque, la partenza è quasi una curva lunga quanto tutto il Gran Premio. Deve evitare il contatto, ma anche impedire che la gara si addormenti dietro la Red Bull. È la classica situazione in cui una scelta prudente può proteggere il podio, mentre una scelta aggressiva può aprire la vittoria o bruciare la domenica.

Ferrari e Antonelli: dove si gioca la gara

Il quarto posto di Antonelli aggiunge un altro livello alla lettura italiana del GP. Il pilota Mercedes è abbastanza vicino per inserirsi nella lotta, ma anche abbastanza esposto alla pressione delle McLaren. Una sua partenza forte potrebbe complicare subito il lavoro di Hamilton; una partenza difensiva, invece, può creare il tappo ideale per consentire alle Ferrari di concentrarsi su Verstappen.

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Una Ferrari di Formula 1 sul tracciato cittadino di Singapore. Foto: Benjamin Goetzinger/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La variabile gomme resta centrale. A Marina Bay il degrado può arrivare per temperatura, traffico e gestione dei freni, non soltanto per usura pura. Chi resta bloccato dietro un rivale più lento rischia di consumare pneumatici e pazienza; chi anticipa troppo la sosta rischia di rientrare nel traffico. È qui che la doppia presenza Ferrari può diventare un vantaggio reale, purché la squadra non trasformi l’opportunità in indecisione.

McLaren parte più arretrata di quanto avrebbe voluto, ma non è fuori partita. Norris e Piastri hanno passo per salire, soprattutto se davanti qualcuno si marca troppo stretto. La Ferrari, quindi, non deve guardare soltanto alla pole: deve anche evitare che la gara diventi una lunga difesa contro chi può provare strategie sfalsate.

Il dato più incoraggiante per Maranello è la competitività secca sul giro. Il dato più delicato è che Singapore, spesso, premia chi sbaglia meno più di chi sembra più veloce. Leclerc ha una finestra di vittoria, Hamilton una finestra da podio pesante, Antonelli una finestra per confermare maturità in un contesto ad alta tensione.

Conclusioni finali

La griglia di Singapore consegna alla Ferrari una chance concreta, ma non comoda. Verstappen resta davanti, Leclerc è abbastanza vicino per provarci e Hamilton può trasformare la seconda fila in un’arma tattica. Per il pubblico italiano il GP vale doppio: c’è la possibilità di vedere una Ferrari all’attacco e, alle sue spalle, Antonelli dentro la zona calda della gara.

La svolta, però, non è ancora una vittoria: è una porta aperta. Per attraversarla serviranno partenza pulita, strategia lucida e gestione fredda nei momenti di caos che Singapore spesso produce.

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