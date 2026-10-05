Italia-Turchia al Dall’Ara: cosa rischia Mancini stasera

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L’Italia torna al Dall’Ara di Bologna per chiudere una finestra compressa e pesante: quattro partite in undici giorni, un girone di Nations League ancora da orientare e una Turchia ferita che non può essere trattata come una formalità. La partita di stasera, lunedì 5 ottobre 2026 alle 20.45, non vale solo tre punti: misura quanto sia solida la ripartenza di Roberto Mancini dopo il pari in Francia e dopo il successo esterno di Bursa.

Il nodo è concreto. Gli Azzurri hanno ritrovato segnali di gioco e personalità, ma devono evitare che il ritorno in casa diventi una trappola da sottovalutazione. La FIGC ha confermato l’assenza di Moise Kean, non recuperato, e un probabile turn over più ampio dopo gli impegni ravvicinati. Per Mancini è la serata in cui trasformare l’entusiasmo in continuità.

Cosa cambia al Dall’Ara

Il Dall’Ara non è uno scenario neutro. La Nazionale torna a Bologna per la 25ª volta, in uno stadio legato anche alla storia personale di Mancini: qui è cresciuto calcisticamente e qui fece il primo passo nel calcio dei grandi. Secondo la federazione erano già stati emessi 27.000 biglietti, segnale di un pubblico pronto a spingere una squadra ancora in costruzione.

Lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Foto: Vincenzo.togni/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La posta tecnica è chiara: l’Italia deve dimostrare che il 4-1 di Bursa non è stato un episodio isolato e che il pari con la Francia può diventare una base, non un alibi. Contro la Turchia di Vincenzo Montella, reduce da tre sconfitte nel girone e priva di pedine pesanti come Hakan Çalhanoğlu, il rischio più grande è abbassare intensità e attenzione. Mancini lo ha detto alla vigilia: pensare a una partita semplice sarebbe un errore.

Il calendario aiuta a capire perché. La Nations League 2026/27 ha meccanismi di permanenza e accesso alla fase successiva che rendono prezioso ogni punto: qualificarsi ai quarti o almeno restare tra le migliori terze può pesare sul futuro nella Lega A. Per questo la sfida di Bologna vale più del semplice bis contro un’avversaria già battuta pochi giorni fa.

Le assenze cambiano la gestione

L’assenza di Kean apre un tema doppio. Da un lato riduce una soluzione fisica e verticale in attacco; dall’altro obbliga il ct a distribuire minuti e responsabilità tra chi ha giocato meno. Dopo tre gare ravvicinate, il problema non è solo scegliere gli undici migliori, ma mettere in campo una squadra fresca senza perdere automatismi.

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In questo senso, la partita può diventare un test per la nuova Italia che Mancini sta cercando di assemblare. Il gruppo della finestra autunnale contiene molti volti nuovi, giovani chiamati a reggere subito un contesto competitivo e senatori chiamati a dare ritmo, non solo esperienza. Nicolò Barella, tornato centrale nel discorso azzurro, ha parlato di entusiasmo e personalità: stasera quelle parole devono tradursi in pressione, ordine e lucidità negli ultimi metri.

Il Dall’Ara illuminato durante una partita serale. Foto: Vincenzo.togni/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Per la Turchia, invece, la partita è quasi una prova d’orgoglio. Montella arriva senza alcuni riferimenti tecnici e con una classifica complicata, ma proprio per questo può chiedere ai suoi una risposta aggressiva. Gli Azzurri dovranno gestire transizioni e nervi: una gara che sembra indirizzata sulla carta può cambiare se l’Italia concede campo, falli laterali e fiducia a una squadra in cerca di riscatto.

Effetto classifica e messaggio al girone.

Il dato più importante non è soltanto il risultato, ma il messaggio. Una vittoria consoliderebbe la reazione dopo la falsa partenza con il Belgio e permetterebbe all’Italia di arrivare alla pausa con una traiettoria credibile. Un pareggio, o peggio una caduta interna, riaprirebbe invece dubbi su continuità, gestione dei cambi e capacità di comandare le partite in casa.

La diretta in chiaro su Rai 1 aumenta anche il peso mediatico della serata. Dopo settimane dense di calcio internazionale, il pubblico italiano ritrova una Nazionale che deve riconquistare fiducia non con slogan, ma con prestazioni leggibili: linee corte, pressione sostenibile, attacco meno prevedibile e attenzione sulle palle inattive. Il Dall’Ara può diventare una spinta, ma solo se l’Italia evita di trasformare l’ambiente in pressione.

Conclusioni finali

Italia-Turchia è una partita da vincere, ma soprattutto da governare. Mancini ha l’occasione di chiudere “in bellezza” una finestra faticosa, mostrare che il gruppo sa cambiare interpreti senza perdere identità e mettere punti pesanti nel girone. Il pericolo è la convinzione che tutto sia già scritto dopo Bursa: stasera a Bologna serviranno ritmo, pazienza e una Nazionale finalmente continua.

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