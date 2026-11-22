La Libertas Livorno ha battuto il Banco di Sardegna Sassari per 79-78 domenica 22 novembre, nella gara dell’11ª giornata di Serie A2. Il risultato compare nel calendario e risultati ufficiali della Dinamo Sassari, che colloca l’incontro al PalaModigliani di Livorno.
Un punto separa le due squadre
Il tabellino pubblicato dal club riporta 79 punti per la Libertas e 78 per Sassari. La pagina non espone nel riepilogo consultato i marcatori o una cronaca dettagliata: per questo non attribuiamo il canestro decisivo né ricostruiamo l’andamento dei quarti.
Per la Dinamo, il calendario registra anche il precedente 67-68 interno contro Avellino, giocato il 15 novembre. Il prossimo impegno indicato è la gara casalinga con Forlì, domenica 29 novembre alle 18.
Il prossimo turno della Dinamo
La trasferta di Livorno chiude l’undicesima giornata. Il calendario ufficiale presenta Sassari-Forlì come appuntamento successivo. Per un altro aggiornamento cestistico, leggi anche il resoconto di Minnesota-Memphis in NBA.
Immagine d’archivio: partita di basket non collegata a Libertas Livorno-Sassari. Foto di Rodolphe Asensi / Pexels, secondo la licenza Pexels.