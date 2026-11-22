Coppa Davis, Final 8 a Bologna dal 24 novembre: Italia in campo mercoledì 25

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La Final 8 della Coppa Davis si giocherà alla BolognaFiere Arena dal 24 al 29 novembre. L’Italia, campione in carica, debutterà nei quarti di finale mercoledì 25 novembre alle 16 contro la Corea del Sud. Il calendario e l’elenco dei convocati sono stati pubblicati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

Il calendario dei quarti

Il tabellone si apre martedì 24 novembre alle 16 con Repubblica Ceca-Canada. Il giorno successivo, alla stessa ora, è in programma Italia-Corea del Sud. Giovedì 26 si giocheranno gli altri due quarti: Gran Bretagna-Germania alle 10 e Austria-Spagna alle 17. Gli orari sono quelli riportati dalla FITP.

Le semifinali sono fissate per venerdì 27 e sabato 28 novembre. La prima opporrà le vincenti di Italia-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Canada; la seconda metterà di fronte le vincenti di Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna. La finale è in programma domenica 29 novembre alle 15.

I convocati dell’Italia

Il capitano Filippo Volandri ha convocato Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Oltre all’Italia, partecipano alla fase finale Austria, Canada, Corea del Sud, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Spagna.

Dove seguire le partite

Secondo la FITP, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis TV, canale 64 del digitale terrestre, e su SuperTennis Plus, disponibile gratuitamente sulle smart TV. Le informazioni sui biglietti sono consultabili attraverso i canali di ticketing indicati dalla federazione.

Per il programma completo, gli orari, i convocati e le informazioni aggiornate sull’accesso, si può consultare la pagina della FITP dedicata alla Final 8. La foto in evidenza è un’immagine d’archivio di un tennista in allenamento e non ritrae la manifestazione di Bologna. Foto di Yurii Borshch / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.