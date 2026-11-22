F1, Verstappen vince a Las Vegas: Norris e Piastri sul podio

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Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Las Vegas 2026 davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il resoconto ufficiale della Formula 1, pubblicato il 22 novembre, assegna al pilota olandese la sua terza vittoria sulle strade del Nevada.

La gara e il duello con Russell

Secondo il racconto della Formula 1, George Russell ha più volte superato la Red Bull di Verstappen, che ha ripreso la testa della corsa. A metà gara è entrata la safety car dopo il contatto tra Sergio Perez e Rafael Camara.

Il finale e il podio

La Mercedes ha perso terreno negli ultimi giri: Russell è sceso al nono posto dopo un bloccaggio, mentre Kimi Antonelli è arretrato fino al quarto dopo un problema che il resoconto ufficiale descrive come apparente. In testa, Verstappen ha mantenuto il vantaggio sulle due McLaren di Norris e Piastri.

Il risultato completa il weekend iniziato con la pole ereditata da Verstappen dopo la penalità di Kimi Antonelli. Qui si possono leggere il resoconto della qualifica e il programma del Gran Premio con gli orari italiani.

Fonte: Formula 1, resoconto ufficiale del GP di Las Vegas (22 novembre 2026).

Foto d’archivio dello Strip di Las Vegas, scattata nel 2024: non ritrae la gara 2026. Foto: Luis Pelegrin / Pexels; licenza Pexels.

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