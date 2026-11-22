NBA, Sacramento supera Boston 97-96: i Kings vincono di misura

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I Sacramento Kings hanno battuto i Boston Celtics 97-96 sabato 21 novembre, al Golden 1 Center. La scheda ufficiale della NBA registra l’incontro come concluso: il margine finale è di un solo punto.

Il risultato della partita

La gara si è disputata a Sacramento nell’ambito della stagione regolare NBA 2026-27. Il tabellino assegna 97 punti ai Kings e 96 a Boston. È un successo interno di misura, maturato in una partita rimasta aperta fino al risultato finale; la pagina della lega riporta la sfida come “Final”.

Il riepilogo ufficiale

Data, sede e punteggio sono quelli pubblicati dalla NBA nella scheda di Boston Celtics-Sacramento Kings, consultata il 22 novembre. Il risultato riguarda la gara del 21 novembre e non va confuso con gli altri incontri della stessa giornata: sul sito abbiamo seguito anche il successo dei Knicks su Portland e la vittoria di San Antonio sui Pelicans.

Foto d’archivio di una partita di basket indoor: non ritrae Celtics-Kings. Zekai Zhu / Pexels; licenza Pexels.

Fonte: NBA, riepilogo ufficiale della partita.