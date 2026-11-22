Sitting volley, l’Italia vola in finale: battuta l’Estonia 3-0

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L’Italia maschile di sitting volley ha battuto l’Estonia per 3-0 nella Bronze Nations League di Trieste. Il successo di sabato 21 novembre, con parziali 25-18, 25-15 e 25-16, ha consegnato agli azzurri la qualificazione alla finale per il primo posto contro la Slovenia, prevista domenica 22 novembre alle 11.30 al Trieste Campus. La FIPAV indica che la partita decisiva assegna anche la promozione nella Silver Nations League 2027.

La vittoria sull’Estonia

La squadra guidata da Marcello Marchesi ha chiuso in tre set la sfida del girone. Nel resoconto pubblicato il 21 novembre, la Federazione Italiana Pallavolo riporta i parziali di 25-18, 25-15 e 25-16. L’Italia aveva già vinto la gara d’esordio contro il Kosovo; anche la Slovenia ha ottenuto due vittorie nelle prime due partite.

Finale domenica contro la Slovenia

Le due nazionali si sono affrontate anche nel terzo e ultimo incontro della pool, sabato alle 18.30. Il programma federale fissa la finale per il primo e secondo posto domenica 22 novembre alle 11.30; la finale per il terzo e quarto posto è prevista alle 9. La vincitrice del torneo conquisterà la promozione nella Silver Nations League per il 2027.

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Dove seguire le partite

Secondo la FIPAV, gli incontri sono trasmessi sul canale YouTube di ParaVolley Europe e le partite dell’Italia anche sul canale YouTube della Federazione. Per orari e aggiornamenti del programma è possibile consultare il resoconto ufficiale FIPAV. La fotografia in evidenza è un’immagine d’archivio degli Invictus Games 2025: mostra una partita di sitting volley tra Romania e Stati Uniti e non raffigura la nazionale italiana né la finale di Trieste. Foto U.S. Army di Michel Sauret/DVIDS; asset indicato come Public Domain, con informazioni sui diritti DVIDS.