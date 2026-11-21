Saldi Black Friday su Nintendo eShop: migliaia di giochi fino al 75%

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I saldi Black Friday del Nintendo eShop sono in corso anche in Italia: la pagina promozionale di Nintendo indica offerte fino al 29 novembre, con riduzioni che arrivano al 75% su migliaia di giochi per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.

Che cosa comprende la promozione

La selezione è consultabile nel negozio digitale e nelle pagine ufficiali Nintendo. La promozione include titoli per entrambe le console; il massimo sconto pubblicizzato è “fino al 75%”, quindi non è applicato a ogni gioco. Nintendo segnala inoltre bundle e una promozione sugli abbonamenti a Nintendo Switch Online. La pagina ufficiale consente di filtrare i giochi, tra l’altro, per piattaforma, multiplayer e fascia di prezzo.

Fino a quando restano attivi gli sconti

La scadenza indicata è domenica 29 novembre. Per ciascun titolo occorre controllare la scheda nel Nintendo eShop: prezzo, percentuale e disponibilità possono variare da un gioco all’altro e tra le versioni per Switch e Switch 2. La pagina promozionale raccoglie l’elenco aggiornato delle offerte e rimanda alle relative schede.

Fonte: Nintendo Italia, promozioni e saldi Black Friday.

Foto: Michael Adeleye / Pexels, console Nintendo Switch in modalità portatile, immagine d’archivio non collegata alla campagna. Utilizzata secondo la licenza Pexels.

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