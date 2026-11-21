Curiosity riprende le nubi al crepuscolo su Marte: nuove immagini dal cratere Gale

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La NASA ha pubblicato il 20 novembre una nuova immagine delle nubi crepuscolari sopra il cratere Gale, su Marte. Il rover Curiosity le ha riprese il 31 ottobre con le sue telecamere di navigazione, nel 5.061° sol della missione.

Un fenomeno visibile per poco tempo

La descrizione NASA spiega che queste nubi, chiamate “twilight clouds”, compaiono per un breve periodo ogni autunno dopo il tramonto. Il panorama in bianco e nero mostra filamenti chiari sul cielo scuro, più luminosi vicino all’orizzonte. La pagina non specifica composizione o quota delle nubi: il dato documentato è l’osservazione fotografica e la finestra stagionale in cui diventano visibili.

La ripresa di Curiosity

Curiosity esplora Gale Crater da oltre 14 anni. La NASA attribuisce l’immagine PIA26805 a NASA/JPL-Caltech; la missione è guidata dal Jet Propulsion Laboratory per conto della direzione scientifica dell’agenzia. Il sol indicato nella didascalia colloca lo scatto nel conteggio dei giorni marziani della missione, senza cambiare la data terrestre del 31 ottobre.

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È un’osservazione distinta dalle immagini dei campioni raccolti dal rover: in un precedente aggiornamento la NASA aveva riunito i 49 fori di perforazione documentati da Curiosity, descrivendo un’altra parte del lavoro scientifico del veicolo.

Immagine: mosaico panoramico in bianco e nero delle nubi crepuscolari su Marte, ripreso da Curiosity. Credito NASA/JPL-Caltech. Uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.

Fonte e didascalia dell’immagine: NASA Science, “Curiosity Spots Drifting Twilight Clouds”. Contesto: Curiosity e i 49 fori di perforazione su Marte.

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