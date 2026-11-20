Serie A, 12ª giornata: tutte le partite e gli orari dal 21 al 23 novembre

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La Lega Serie A ha pubblicato calendario e designazioni arbitrali della 12ª giornata: le dieci partite si giocano da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Qui sotto il programma con gli orari riportati dalla Lega.

Sabato 21 novembre

Como-Cagliari, ore 15.00

Lazio-Lecce, ore 15.00

Parma-Roma, ore 18.00

Napoli-Torino, ore 20.45

Domenica 22 novembre

Juventus-Venezia, ore 12.30

Bologna-Udinese, ore 15.00

Sassuolo-Genoa, ore 15.00

Milan-Frosinone, ore 18.00

Atalanta-Inter, ore 20.45

Lunedì 23 novembre

Monza-Fiorentina, ore 20.45

La comunicazione ufficiale contiene anche i nominativi degli arbitri, degli assistenti e degli addetti Var e Avar per ogni incontro. Per consultare le designazioni complete e ricontrollare il programma, fare riferimento alla pagina della Lega Serie A. Per un altro appuntamento sportivo dello stesso fine settimana è disponibile anche il programma del GP di Las Vegas con gli orari italiani.

Immagine d’archivio: partita di calcio non riferita alla Serie A né alle squadre in programma. Foto di Franco Monsalvo/Pexels.

Fonte: Lega Serie A, designazioni della 12ª giornata. Foto: Franco Monsalvo/Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.