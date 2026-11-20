La Lega Serie A ha pubblicato calendario e designazioni arbitrali della 12ª giornata: le dieci partite si giocano da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Qui sotto il programma con gli orari riportati dalla Lega.
Sabato 21 novembre
- Como-Cagliari, ore 15.00
- Lazio-Lecce, ore 15.00
- Parma-Roma, ore 18.00
- Napoli-Torino, ore 20.45
Domenica 22 novembre
- Juventus-Venezia, ore 12.30
- Bologna-Udinese, ore 15.00
- Sassuolo-Genoa, ore 15.00
- Milan-Frosinone, ore 18.00
- Atalanta-Inter, ore 20.45
Lunedì 23 novembre
- Monza-Fiorentina, ore 20.45
La comunicazione ufficiale contiene anche i nominativi degli arbitri, degli assistenti e degli addetti Var e Avar per ogni incontro. Per consultare le designazioni complete e ricontrollare il programma, fare riferimento alla pagina della Lega Serie A. Per un altro appuntamento sportivo dello stesso fine settimana è disponibile anche il programma del GP di Las Vegas con gli orari italiani.
Immagine d’archivio: partita di calcio non riferita alla Serie A né alle squadre in programma. Foto di Franco Monsalvo/Pexels.
Fonte: Lega Serie A, designazioni della 12ª giornata. Foto: Franco Monsalvo/Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.