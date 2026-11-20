Bao, la fusione di due stelle ricostruita nella galassia di Andromeda

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Una stella compagna, con una massa stimata in circa 0,7 volte quella del Sole, è stata inghiottita da una supergigante nella galassia di Andromeda. Il sistema, chiamato Bao dai ricercatori, è al centro di uno studio presentato dalla NASA il 18 novembre 2026. I dati del telescopio spaziale James Webb, raccolti nel dicembre 2025, hanno aiutato il gruppo a ricostruire le fasi precedenti e successive alla fusione.

Una ricostruzione basata su osservazioni in più fasi

Secondo la ricostruzione pubblicata dalla NASA, le due stelle orbitavano come una coppia binaria. Quando la compagna più piccola è entrata in contatto con gli strati esterni della stella maggiore, il materiale espulso ha creato un involucro condiviso. La stella minore ha perso energia orbitale per attrito e ha spiraleggiato verso l’interno, fino a essere trascinata nel nucleo della supergigante.

La NASA riferisce che la stella principale aveva una massa pari a circa sette volte quella del Sole e un raggio circa 350 volte maggiore. Il gruppo ha stimato per la compagna una massa di circa 0,7 masse solari. Sono valori ottenuti confrontando le osservazioni con modelli: non sono una misura diretta delle stelle prima della fusione.

Leggi anche Curiosity su Marte: 49 fori di perforazione mostrano i campioni raccolti

Il ruolo del telescopio Webb

Bao aveva attirato l’attenzione degli astronomi nel 2023, mentre nel 2025 diversi strumenti hanno seguito l’aumento di luminosità e l’eruzione. Webb ha osservato il sistema 47 giorni dopo il picco dell’eruzione, secondo quanto riportato dalla NASA. Le sue osservazioni nell’infrarosso, insieme ai dati raccolti da altri telescopi, hanno permesso di confrontare il materiale polveroso e l’aspetto del sistema in momenti diversi.

Gli astronomi chiamano “evoluzione a inviluppo comune” la fase in cui una stella ingloba la compagna e il gas circostante viene condiviso. La ricostruzione di Bao offre un caso raro da analizzare quasi in tempo reale; in altri sistemi gli studiosi devono dedurre eventi avvenuti molto tempo fa. Il risultato non significa che tutte le coppie binarie seguano lo stesso esito: la NASA sottolinea che in alcuni casi le due stelle possono sopravvivere alla fase di inviluppo.

Per capire come le stelle cambiano nel tempo, si può leggere anche il nostro approfondimento sulla regione di formazione stellare NGC 206 nella galassia di Andromeda.

Da non perdere Google presenta Stitch Loop: l’agente che segue lo sviluppo di un prodotto

Fonte: NASA, “NASA Data Clinches First-of-Its-Kind Stellar Merger”, 18 novembre 2026. Immagine: illustrazione concettuale in quattro fasi, non fotografia del fenomeno. Credito: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI); scienza: Viraj Karambelkar (Columbia). Pagina NASA dell’illustrazione; uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.