Google presenta Stitch Loop: l’agente che segue lo sviluppo di un prodotto

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Google Labs ha presentato il 18 novembre Stitch Loop, un agente per i team che sviluppano e gestiscono prodotti digitali. La società lo descrive come un sistema che collega il codice e i dati di utilizzo per individuare possibili miglioramenti, proporre interventi e seguirne i risultati nel tempo. Non è una semplice generazione di interfacce: il flusso annunciato comprende anche codice e revisione tramite GitHub.

Collegamento a repository e dati del prodotto

Il punto di partenza è collegare GitHub e il contesto del prodotto, che può includere log, comportamento degli utenti e feedback. Google dichiara oltre 180 integrazioni, oltre alla possibilità di usare server MCP personalizzati o caricare dati tramite CLI locale. L’azienda parla di tre cicli predefiniti, ai quali i team possono aggiungerne altri.

La sequenza si articola in quattro passaggi. Stitch Loop individua opportunità sulla base delle evidenze disponibili, presenta una o più soluzioni con relativi compromessi e ambito di lavoro, quindi passa alla fase di sviluppo solo dopo che il team ha scelto una direzione. Il codice viene scritto in un ambiente cloud isolato; il risultato è una pull request su GitHub da sottoporre all’approvazione del team. Screenshot e video possono accompagnarla quando pertinenti.

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Il controllo dei risultati resta nel ciclo

Nell’ultima fase, chiamata Reflect, l’agente osserva i dati del prodotto e usa i risultati positivi o negativi per affinare le proposte successive. Secondo Google, il ciclo può continuare a monitorare l’obiettivo anche dopo averlo raggiunto, per verificare eventuali cambiamenti nelle metriche. La descrizione aziendale mantiene comunque un passaggio umano esplicito prima dell’invio del codice tramite pull request.

Per chi lavora su servizi digitali, il valore pratico della proposta sta nel riunire in un unico flusso analisi del prodotto, suggerimenti e modifiche al software. L’efficacia dipende dai dati e dagli accessi che il team collega: l’annuncio non fornisce risultati indipendenti sulle prestazioni dell’agente né dettagli sufficienti per valutare ogni integrazione. Google presenta Stitch Loop come parte del proprio lavoro sui prodotti Google Labs; le funzioni e le condizioni operative vanno quindi lette come descritte dal produttore.

Il tema si inserisce nella crescente disponibilità di strumenti per sviluppatori basati su AI. Abbiamo già descritto Tool Retrieval nella Gemini API, una funzione distinta che riduce gli schemi inviati al modello. Stitch Loop, invece, è presentato da Google come un flusso più ampio per iterare su un prodotto e sul suo codice.

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Fonte: Google, “Introducing Stitch Loop: A new way to build and evolve products”, 18 novembre 2026. Immagine: foto d’archivio illustrativa di un team al lavoro su computer e codice; non ritrae Google o Stitch Loop. Mizuno K / Pexels, pagina della fotografia, Pexels License.