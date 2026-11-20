GP Las Vegas 2026, gara alle 5 in Italia: orari e programma

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Il Gran Premio di Las Vegas 2026 si corre nella serata di sabato negli Stati Uniti, ma per chi segue dall’Italia la gara è in programma alle 5:00 di domenica 22 novembre. Il calendario ufficiale di Formula 1 indica la partenza alle 20:00 locali di sabato 21 novembre e riporta le 05:00 per Roma nella tabella dei fusi orari. Anche le qualifiche sono fissate alle 20:00 locali: in Italia saranno le 5:00 di sabato 21 novembre.

Orari italiani di qualifiche e gara

La differenza di fuso rende il weekend insolito per il pubblico europeo: qualifiche e gara si vedono all’alba, non nella serata italiana. La sessione di qualifica è prevista venerdì 20 novembre alle 20:00 a Las Vegas, che corrispondono alle 05:00 di sabato in Italia. La gara scatterà invece sabato 21 alle 20:00 locali, cioè alle 05:00 di domenica 22 a Roma. Gli orari e le date locali sono quelli pubblicati da Formula 1; la conversione delle qualifiche applica lo stesso scarto di nove ore mostrato nella tabella ufficiale per la gara.

La pagina F1, pubblicata il 16 novembre, elenca anche le prove libere: la terza sessione è prevista venerdì alle 16:30 locali, prima delle qualifiche. Per gli orari completi delle sessioni e gli aggiornamenti del fine settimana è possibile consultare il programma ufficiale del GP di Las Vegas.

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Una gara cittadina nel cuore della Strip

Il circuito cittadino attraversa il centro di Las Vegas e costeggia alcuni dei luoghi più riconoscibili della città, fra cui Caesars Palace, Bellagio e Venetian. La pista è entrata nel calendario nel 2023; l’edizione 2026 è quindi il quarto Gran Premio di Formula 1 disputato sul tracciato. La collocazione serale locale è parte del programma della tappa, mentre per chi guarda dall’Italia la diretta cade nella mattina di domenica.

Formula 1 segnala inoltre che i due campionati principali sono già stati assegnati, ma indica ancora aperta la lotta per il secondo posto nella classifica piloti. Il dato descrive la situazione riportata nell’articolo ufficiale del 16 novembre e non anticipa l’esito del weekend: qualifiche e gara devono ancora disputarsi al momento della pubblicazione.

Come seguire il programma

La fonte ufficiale indica F1 TV Pro e F1 TV Premium fra le opzioni per seguire le sessioni, precisando che la disponibilità di Pro dipende dal Paese. Non è quindi corretto dedurre dalla pagina che uno specifico servizio sia accessibile in Italia: per la copertura locale occorre verificare l’offerta aggiornata dei broadcaster. La stessa Formula 1 segnala il live timing sul proprio sito e nell’app durante il fine settimana.

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La fotografia in evidenza mostra la Las Vegas Strip di notte. È uno scatto d’archivio di Tom Podmore pubblicato nel 2023 e serve solo a identificare il luogo: non raffigura il Gran Premio 2026. Scheda e autore della fotografia; licenza Unsplash.