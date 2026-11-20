Atacama in fiore dopo le piogge: le immagini satellitari NASA del 2026

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Una distesa del deserto di Atacama, nel nord del Cile, si è colorata di rosa-violaceo, verde e bianco durante la primavera australe del 2026. Le immagini satellitari pubblicate dalla NASA mostrano la fioritura dopo un inverno insolitamente piovoso in una delle aree più aride del pianeta. Il fenomeno è noto come desierto florido, il deserto in fiore.

Due immagini, a distanza di sei settimane

La NASA Earth Observatory confronta scene acquisite il 14 settembre e il 24 ottobre 2026 dai sensori OLI dei satelliti Landsat 8 e Landsat 9. Il confronto riguarda un tratto a circa 30 chilometri a sud-ovest di Copiapó, vicino al settore orientale del Parco nazionale Desierto Florido. La scena di ottobre evidenzia grandi chiazze rosso-violacee, che gli esperti citati dalla NASA attribuiscono con probabilità a fiori del genere Cistanthe, in particolare Cistanthe longiscapa o a una specie affine.

Nella scena di settembre sono visibili anche aree verdi e chiare associate alla fioritura di piante del genere Nolana, chiamate localmente suspiros. La distinzione è importante: le tonalità visibili dallo spazio non sono una fotografia ravvicinata dei fiori, ma una lettura della copertura del suolo, interpretata insieme alle osservazioni sul campo.

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Le piogge e il contesto meteorologico

Secondo il resoconto NASA, una serie di fronti alimentati da un fiume atmosferico ha portato a luglio uno degli episodi di pioggia più intensi degli ultimi decenni su un’ampia fascia del Cile; in agosto, altre perturbazioni hanno portato neve in alcune zone dell’Atacama. L’acqua ha risvegliato semi rimasti dormienti nel terreno. Il testo cita la Direzione meteorologica cilena per il quadro delle precipitazioni e gli studiosi cileni Roberto Chávez e Andrés Moreira-Muñoz per l’identificazione delle fioriture.

La NASA colloca l’episodio mentre El Niño si stava rafforzando nel Pacifico tropicale. Spiega che, durante questa fase, l’indebolimento dell’alta pressione subtropicale e la formazione di un’area di blocco nel Pacifico meridionale possono spostare verso nord la traiettoria delle perturbazioni dell’emisfero australe. La pagina descrive il contesto atmosferico e le piogge osservate; non presenta le immagini come prova, da sole, di una tendenza climatica di lungo periodo.

Perché i satelliti aiutano a studiare la fioritura

Il progetto dei ricercatori citati nell’articolo combina dati satellitari, droni e fotografie sul terreno per mappare come cambiano nel tempo e nello spazio la fioritura e la biodiversità. Una copertura ampia permette di confrontare aree difficili da raggiungere e di osservare lo stesso paesaggio in date diverse. Queste mappe possono fornire informazioni a chi pianifica l’uso del territorio e la conservazione degli habitat.

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La NASA ricorda anche che studi precedenti hanno usato le osservazioni Landsat per localizzare la vegetazione fiorita attorno al campo di dune di Copiapó e per ricostruire episodi di fioritura nell’Atacama tra il 1981 e il 2015. Il confronto del 2026 aggiunge nuove scene a questa serie di osservazioni, senza sostituire le verifiche botaniche sul campo.

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Fonte: NASA Earth Observatory, “El Niño Rains Paint the Atacama” (19 novembre 2026). Immagine: acquisizione Landsat del 24 ottobre 2026. Credito NASA Earth Observatory/Michala Garrison, dati Landsat courtesy U.S. Geological Survey. Uso editoriale fattuale con attribuzione secondo le linee guida NASA per immagini e media.