Il preliminare per la vendita di Speedline a Sigit prevede il trasferimento di tutti i 202 dipendenti attualmente in forza. Il MIMIT ha pubblicato l’aggiornamento il 5 novembre: il closing dell’operazione è indicato per il 27 novembre a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. La vendita, quindi, non è ancora descritta come conclusa.
Che cosa prevede il piano
Speedline è uno storico marchio veneto specializzato in cerchi in lega di alta gamma. Secondo il Ministero, il piano industriale presentato da Sigit comprende interventi per ammodernare gli impianti, automatizzare i processi e introdurre nuove tecnologie produttive. Sono inoltre previsti lavori di efficientamento energetico e produttivo, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la competitività dello stabilimento.
Occupazione e prossime tappe
La nota ministeriale parla del passaggio di 202 lavoratori, rispetto ai 161 inizialmente indicati, e della salvaguardia delle professionalità. Ammortizzatori sociali, formazione e riqualificazione sono previsti come accompagnamento alla riorganizzazione. Il MIMIT presenta l’operazione come un modo per mantenere in Italia produzione, tecnologie e competenze della filiera automotive.
La data del 27 novembre resta la tappa successiva da seguire: fino al closing, le condizioni descritte dal Ministero sono quelle del preliminare e del piano industriale, non la prova che il trasferimento sia già stato completato.
Fonte: MIMIT, aggiornamento del 5 novembre 2026. Immagine: Tobias Levring/Unsplash, Unsplash License; foto illustrativa di un cerchio in lega generico, non raffigura Speedline.