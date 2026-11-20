Google ha annunciato il 18 novembre 2026 l’estensione dell’app Gemini ai dispositivi idonei con Android (Go edition), la versione di Android destinata a telefoni con risorse più limitate. L’azienda dice di avere riprogettato l’app perché le funzioni principali possano funzionare su hardware con meno memoria. Il post non indica una soglia minima di RAM né nomina modelli venduti in Italia.
Voce, fotocamera e immagini
Sui dispositivi compatibili, Google descrive tre modalità d’uso. Con Gemini Live si può parlare con l’assistente o esercitarsi a voce, per esempio per un colloquio, in oltre 45 lingue. Puntando la fotocamera su appunti o moduli si possono chiedere spiegazioni o traduzioni; con Nano Banana si possono creare immagini personalizzate, come un volantino per un’attività commerciale.
La distribuzione riguarda i dispositivi Android Go idonei. Secondo Google, si può scaricare l’app da Google Play oppure avviarla tenendo premuto il tasto di accensione sui telefoni supportati. L’azienda cita inoltre futuri dispositivi di partner come Transsion con l’app preinstallata. L’annuncio non fornisce un elenco di telefoni compatibili o una data distinta per il mercato italiano: la disponibilità va quindi letta come riferita ai soli modelli idonei, senza poterla estendere a tutti i telefoni Android economici.
Che cosa cambia per chi ha un telefono essenziale
La novità amplia l’accesso a funzioni generative su una fascia di dispositivi che finora, secondo Google, si affidava soprattutto a comandi vocali di base. Le funzioni elencate richiedono comunque un modello compatibile e l’accesso all’app; il comunicato non specifica i requisiti tecnici per ciascuna funzione. Perciò non è possibile dedurre dal solo annuncio se un particolare telefono Go in vendita in Italia riceverà l’aggiornamento.
La fonte primaria è il blog ufficiale di Google del 18 novembre 2026. Per un precedente aggiornamento dell’app Android, LSDI ha raccontato anche l’introduzione delle voci regionali di Gemini: il resoconto sulle 66 voci.
Foto d’archivio illustrativa: una persona parla al microfono e mostra uno smartphone durante una dimostrazione in un negozio di tecnologia; non è un’immagine di Gemini. Foto: Solomon203, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.