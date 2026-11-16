Gemini introduce 66 voci regionali nell’app per Android e iOS

Google avvia il rollout di 66 voci regionali nell’app Gemini su Android e iOS; la disponibilità per l’Italia non è specificata.

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Google ha annunciato il rilascio di 66 nuove voci regionali nell’app Gemini per Android e iOS. L’aggiornamento punta a rendere più naturali le conversazioni vocali, con cadenze e inflessioni legate a diverse varianti linguistiche. La società non specifica nella pagina un calendario per Paese, quindi l’annuncio non conferma da solo quando ogni voce sarà disponibile in Italia.

Le varianti annunciate da Google

Tra gli esempi elencati da Google ci sono inglese statunitense, inglese britannico, inglese indiano, hindi, portoghese brasiliano, indonesiano e coreano. L’azienda afferma che le voci sono state regolate per mantenere cadenze locali e chiarezza nelle conversazioni quotidiane, evitando di esasperare gli accenti.

La selezione della voce dovrebbe valere nell’intera app: secondo Google, la stessa impostazione si applica sia alle conversazioni in Gemini Live sia alla lettura ad alta voce delle risposte. L’azienda presenta il cambiamento come un’opzione di personalizzazione dell’interazione vocale, non come una modifica alle capacità del modello.

Dove cambiare la voce

Per ascoltare le opzioni e sceglierne una, Google indica due percorsi: aprire il menu con i tre puntini in Gemini Live oppure entrare nelle impostazioni della voce nell’app. La funzione è descritta per le versioni Android e iOS; la pagina non fornisce ulteriori dettagli su eventuali differenze tra dispositivi.

Il rollout è in corso, ma non viene indicata una data di attivazione per l’Italia né una lista completa delle varianti disponibili in ciascun mercato. L’elenco degli esempi pubblicato da Google non permette quindi di stabilire quali voci siano già accessibili a ogni utente italiano.

Che cosa cambia nell’uso quotidiano

Le voci regionali possono rendere più familiare l’ascolto delle risposte quando si usa Gemini a voce o si attiva la funzione di lettura. La scelta resta personale: la novità annunciata riguarda il modo in cui l’app parla, mentre non cambia il contenuto delle risposte né garantisce che la pronuncia sia sempre corretta per ogni lingua o situazione.

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Google descrive l’obiettivo come una conversazione più naturale, ma non pubblica nella pagina una valutazione indipendente della qualità delle nuove voci. La disponibilità effettiva può inoltre dipendere dai tempi di distribuzione dell’aggiornamento. Per conoscere le opzioni presenti sul proprio dispositivo, il riferimento pratico è il menu vocale dell’app stessa.

Per un’altra funzione recente dell’assistente nei prodotti Google, leggi anche come funziona Gemini in Chrome.

Fonte: Google, “Regional voices are rolling out in the Gemini app”, 16 novembre 2026.

Foto illustrativa d’archivio: una donna parla al microfono mentre tiene uno smartphone durante una dimostrazione in un negozio di tecnologia. Non è un’immagine di Gemini. Foto: Solomon203, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Licenza: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.