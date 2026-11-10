Emilia-Romagna, allerta arancione l’11 novembre: frane sui rilievi centrali

Allerta 106/2026 in Emilia-Romagna per l’11 novembre: arancione per frane e corsi minori, giallo per i fiumi. Zone, validità e verifiche prima di muoversi.

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Per mercoledì 11 novembre l’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta arancione per frane e piene dei corsi minori in settori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. L’avviso 106/2026, diffuso il 10 novembre alle 12:14, vale dalla mezzanotte di mercoledì fino alla mezzanotte di giovedì 12. Il punto da controllare prima di uno spostamento è la zona attraversata: il colore non si applica indistintamente a tutti i Comuni delle tre province.

La pagina ufficiale dell’allerta regionale distingue due fenomeni. L’arancione riguarda frane e corsi minori; per le piene dei fiumi il livello indicato è giallo nei settori interessati di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. È una differenza utile per leggere correttamente la mappa, senza trasformare un avviso circoscritto in un’allerta uniforme per tutta la regione.

Strada bagnata e persona con ombrello: foto di contesto d’archivio, pubblicata il 14 gennaio 2025. Non documenta l’Emilia-Romagna o l’allerta dell’11 novembre 2026. Foto: Anil Gurung / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Rilievi centrali e corsi d’acqua: quali rischi sono previsti

Per frane e corsi minori sono inoltre indicati settori in giallo nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Il riscontro del Resto del Carlino del 10 novembre colloca l’arancione sulla montagna emiliana centrale e richiama le criticità gialle anche in aree collinari e di pianura. Per identificare il proprio Comune occorre usare il dettaglio del portale regionale, che permette la ricerca per località.

Il bollettino prevede piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli maggiori sull’Appennino centro-occidentale. Sui versanti potranno verificarsi frane e ruscellamenti. Nei corsi d’acqua sono attesi aumenti dei livelli, soprattutto nella seconda parte della giornata nei bacini emiliani centrali. Sono scenari previsti: non attestano che una frana o un’esondazione siano già avvenute.

Le verifiche prima di uscire e durante un allagamento

Per chi deve raggiungere lavoro, scuola o una destinazione sui rilievi, la verifica comprende partenza, arrivo e percorso. Una notizia riferita alla sola città di destinazione può lasciare fuori un tratto esposto. Il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna consente anche di consultare il monitoraggio degli eventi in corso: previsione e osservazione hanno funzioni diverse e vanno lette insieme agli avvisi locali.

Gocce su un vetro, con edifici e alberi sullo sfondo: foto di contesto d’archivio, pubblicata il 4 luglio 2024. Non documenta l’Emilia-Romagna o l’allerta dell’11 novembre 2026. Foto: janorisramos8 / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Nelle indicazioni sul rischio meteo-idro, la Protezione civile invita a valutare i percorsi evitando le zone allagabili. Se l’acqua è già presente, raccomanda di evitare sottopassi, argini e ponti e di non attraversare strade allagate. Anche pochi centimetri possono compromettere il controllo dell’auto: la percorribilità non si può valutare soltanto guardando un altro veicolo che passa.

Da non perdere Allerta 6 novembre, giallo in tre zone del Lazio: le verifiche prima di muoversi

Per chi si trova in casa, le istruzioni istituzionali distinguono la preparazione dall’emergenza in corso. Durante un allagamento non bisogna scendere in cantine o garage per recuperare beni, né uscire per mettere al sicuro l’auto. Occorre seguire le comunicazioni delle autorità e conoscere le indicazioni del piano comunale, comprese le aree sicure e le vie di fuga.

Scuole e strade: l’allerta non sostituisce gli avvisi locali

Le fonti qui consultate non forniscono un elenco di scuole chiuse o strade interdette per l’11 novembre. Questi provvedimenti richiedono gli atti e le comunicazioni delle autorità competenti. Il bollettino segnala un rischio previsto; non permette da solo di annunciare sospensioni dei servizi.

Anche la data fa parte dell’informazione: le nostre precedenti notizie sull’allerta del 6 novembre nel Lazio e su Calabria e Campania il 7 novembre riguardavano altre zone e scadenze. Non descrivono il quadro emiliano di mercoledì. Prima di partire va ricontrollato il bollettino regionale per eventuali aggiornamenti successivi.

Fonti e crediti

Verifica del 10 novembre 2026: allerta regionale 106/2026 delle 12:14, riscontro del Resto del Carlino e indicazioni della Protezione civile, collegati nel testo. Le due fotografie CC0 sono immagini di contesto d’archivio: non documentano l’allerta dell’11 novembre né località emiliane. Autori, pagine originali e licenze sono riportati nelle didascalie.