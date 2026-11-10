Emilia-Romagna, allerta arancione l’11 novembre: frane sui rilievi centrali

Per mercoledì 11 novembre l’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta arancione per frane e piene dei corsi minori in settori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. L’avviso 106/2026, diffuso il 10 novembre alle 12:14, vale dalla mezzanotte di mercoledì fino alla mezzanotte di giovedì 12. Il punto da controllare prima di uno spostamento è la zona attraversata: il colore non si applica indistintamente a tutti i Comuni delle tre province.
La pagina ufficiale dell’allerta regionale distingue due fenomeni. L’arancione riguarda frane e corsi minori; per le piene dei fiumi il livello indicato è giallo nei settori interessati di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. È una differenza utile per leggere correttamente la mappa, senza trasformare un avviso circoscritto in un’allerta uniforme per tutta la regione.
Rilievi centrali e corsi d’acqua: quali rischi sono previsti
Per frane e corsi minori sono inoltre indicati settori in giallo nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Il riscontro del Resto del Carlino del 10 novembre colloca l’arancione sulla montagna emiliana centrale e richiama le criticità gialle anche in aree collinari e di pianura. Per identificare il proprio Comune occorre usare il dettaglio del portale regionale, che permette la ricerca per località.
Il bollettino prevede piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli maggiori sull’Appennino centro-occidentale. Sui versanti potranno verificarsi frane e ruscellamenti. Nei corsi d’acqua sono attesi aumenti dei livelli, soprattutto nella seconda parte della giornata nei bacini emiliani centrali. Sono scenari previsti: non attestano che una frana o un’esondazione siano già avvenute.
Le verifiche prima di uscire e durante un allagamento
Per chi deve raggiungere lavoro, scuola o una destinazione sui rilievi, la verifica comprende partenza, arrivo e percorso. Una notizia riferita alla sola città di destinazione può lasciare fuori un tratto esposto. Il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna consente anche di consultare il monitoraggio degli eventi in corso: previsione e osservazione hanno funzioni diverse e vanno lette insieme agli avvisi locali.
Nelle indicazioni sul rischio meteo-idro, la Protezione civile invita a valutare i percorsi evitando le zone allagabili. Se l’acqua è già presente, raccomanda di evitare sottopassi, argini e ponti e di non attraversare strade allagate. Anche pochi centimetri possono compromettere il controllo dell’auto: la percorribilità non si può valutare soltanto guardando un altro veicolo che passa.
Per chi si trova in casa, le istruzioni istituzionali distinguono la preparazione dall’emergenza in corso. Durante un allagamento non bisogna scendere in cantine o garage per recuperare beni, né uscire per mettere al sicuro l’auto. Occorre seguire le comunicazioni delle autorità e conoscere le indicazioni del piano comunale, comprese le aree sicure e le vie di fuga.
Scuole e strade: l’allerta non sostituisce gli avvisi locali
Le fonti qui consultate non forniscono un elenco di scuole chiuse o strade interdette per l’11 novembre. Questi provvedimenti richiedono gli atti e le comunicazioni delle autorità competenti. Il bollettino segnala un rischio previsto; non permette da solo di annunciare sospensioni dei servizi.
Anche la data fa parte dell’informazione: le nostre precedenti notizie sull’allerta del 6 novembre nel Lazio e su Calabria e Campania il 7 novembre riguardavano altre zone e scadenze. Non descrivono il quadro emiliano di mercoledì. Prima di partire va ricontrollato il bollettino regionale per eventuali aggiornamenti successivi.
Fonti e crediti
Verifica del 10 novembre 2026: allerta regionale 106/2026 delle 12:14, riscontro del Resto del Carlino e indicazioni della Protezione civile, collegati nel testo. Le due fotografie CC0 sono immagini di contesto d’archivio: non documentano l’allerta dell’11 novembre né località emiliane. Autori, pagine originali e licenze sono riportati nelle didascalie.